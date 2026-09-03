Chicago Fire zgjat kontratën si Designated Player të Philip Zinckernagel deri në sezonin 2027–2028
Chicago Fire njoftoi firmosjen e një zgjatjeje të kontratës së Philip Zinckernagel si Designated Player deri në sezonin 2027–2028. 31-vjeçari u bashkua me klubin nga Club Brugge para sezonit 2025 dhe ka konsoliduar veten si një nga sulmuesit më të rrezikshëm të MLS, me 23 gola dhe 22 asistime në 62 paraqitje në të gjitha garat. Ai gjithashtu është përzgjedhur si MLS All-Star gjatë dy sezonëve të tij të para me Chicago dhe shënoi në ndeshjen All-Star të këtij viti në Charlotte.
Siç raporton mlssoccer, drejtori sportiv dhe trajneri i Chicago, Gregg Berhalter, e vlerësoi lojtarin për performancën dhe qëndrueshmërinë e tij javë pas jave, duke theksuar ndikimin e tij të rëndësishëm për skuadrën. Arritja e tij përputhet me një përmirësim të përgjithshëm të klubit: Fire i kthehen playoff-ve të Audi MLS Cup në 2025, duke prishur një thatësirë shtatëvjeçare, dhe aktualisht renditen të tretët në Konferencën Lindore në 2026 me 37 pikë (11 fitore, 6 humbje, 4 barazime).
Në sezonin 2026, Zinckernagel ka qenë përsëri kyç për suksesin e skuadrës, me 7 gola dhe 9 asistime në 26 paraqitje në të gjitha garat. Në 2025 ai u zgjodh lojtar i vitit i klubit pas një sezoni historik 15 gola dhe 15 asistime, duke u bërë lojtari i parë në historinë e klubit që arrin dyshifror në të dyja kategoritë në të njëjtin sezon. Gjithashtu në kampanjën e tij debutuese ai regjistroi një seri prej 10 ndeshjesh me kontribut në gol, duke barazuar rekordin e MLS të vendosur nga Josef Martínez. Zinckernagel shprehu mirënjohje për mundësinë dhe theksoi dëshirën për të ndihmuar klubin, qytetin dhe tifozët në synimet për trofe.
Zinckernagel bashkohet me superyllin Robert Lewandowski dhe sulmuesin Jonathan Bamba si Designated Players të Chicago Fire; Lewandowski u bashkua me klubin këtë verë pas katër sezoneve me FC Barcelona. Me dyshen e sulmit në krye, skuadra synon të ndërtojë mbi fillimin e fortë të 2026 dhe të synojë renditjen më të lartë në Konferencën Lindore që nga 2017. Këto informacione i raporton sërish mlssoccer.
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