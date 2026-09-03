Një sulmues brazilian, Rafael Navarro, transferohet te St. Louis CITY nga Colorado Rapids
St. Louis CITY SC njoftoi të mërkurën blerjen e sulmuesit Rafael Navarro nga Colorado Rapids. 26-vjeçari brazilian u transferua me një marrëveshje rekord për klubin: 12 milionë dollarë në para, plus 250,000 dollarë kompensim kushtetues dhe një përqindje nga një shitje e ardhshme, duke e bërë totalin potencial deri në 12.25 milionë dollarë. Navarro do të mbajë statusin e Designated Player, ndërsa kontrata e tij shtrihet deri në sezonin 2029–30 me një opsion për 2030–31.
Siç raporton mlssoccer, Navarro ishte bashkuar me Colorado-n gjatë mesit të sezonit 2023 si i huazuar nga Palmeiras dhe më pas u ble përfundimisht. Me Rapids ai shënoi 44 gola dhe dha 16 asistime në 114 paraqitje në të gjitha kompeticionet, arriti tre sezone me dhjetë gola ose më shumë dhe ishte golashënuesi kryesor i klubit në 2026 me 10 gola.
Drejtori sportiv i St. Louis, Corey Wray, përmendi se profili i Navarros i përshtatet mirë sistemit të skuadrës dhe se lojtari sjell përfitime si në finalizim, ashtu edhe në punën pa top, presing dhe lojën lidhëse. Nga ana tjetër, presidenti i Rapids, Pádraig Smith, e falënderoi lojtarin për kontributin dhe lidhjen me tifozët, duke i uruar suksese në kapitullin e ri. St. Louis kishte forcuar më parë repartin e sulmit me mesfushorin Carlo Holse dhe sulmuesin e kombëtares së SHBA, Damion Downs, ndërsa Marcel Hartel dhe Eduard Löwen u larguan nga skuadra.
Lëvizja e Navarros vjen pas trasferimit të mbrojtësit Lucas Herrington te Hull City dhe raportohet se të ardhurat nga largimet e verës mund të arrijnë rreth 35 milionë dollarë për Rapids; për këto detaje dhe zhvillimet e tjera mbi transferimin, mlssoccer e ka raportuar po ashtu.
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