Yankees përballë Angels në Angel Stadium: Schlittler starton kundër Detmers më 2 shtator 2026
Më 2 shtator 2026, New York Yankees programuan ndeshjen ndaj Los Angeles Angels në Angel Stadium, Anaheim. Startues për Yankees ishte C. Schlittler (12-6, 2.09 ERA), ndërsa për Angels mori qeverisjen R. Detmers (4-8, 3.54 ERA).
Sipas Bleacher Report, lista e lëndimeve përfshin te Yankees: A. Judge (RF, rib, IL60), G. Stanton (DH, calf, IL60), K. Castro (RP, elbow, IL60) dhe G. Lombard (SS, knee, DTD). Te Angels janë të shënuar: G. Campero (LF, hamstring, IL10), J. Kochanowicz (SP, elbow, IL60), N. Schanuel (FB, side, IL10) dhe Y. Moncada (TB, knee, IL60).
Në statistikat sezonale të përmendura ishin edhe liderët e skuadrave: B. Rice me 35 homerun për Yankees dhe Z. Neto me 23 homerun për Angels. Në listën e goditjeve u përmendën C. Bellinger (.263) dhe N. Schanuel (.270), ndërsa B. Rice kishte 86 RBI dhe Z. Neto 66 RBI. Përsa i përket goditësve të peshës së lartë, C. Schlittler shënonte ERA 2.09 dhe 201 strikeouts, ndërsa R. Detmers rreth 3.60 ERA dhe 174 strikeouts; D. Bednar u evidentua me 31 shpëtime.
Takimi ka rëndësi për pozicionimin e të dyja skuadrave në pjesën përfundimtare të sezonit; për informacion dhe analiza të mëtejshme, shikoni raportimet në Bleacher Report.
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