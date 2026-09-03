Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 91.20 ▲0.21%
ARI 4,446 ▲0.7%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $77,430 ▲ +0.73% ETH $2,390 ▼ -0.17% XRP $1.3603 ▲ +2.08% SOL $100.3400 ▲ +1.37%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.20 ▲0.21 % ARI 4,446 ▲0.7 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.20 ▲0.21 % ARI 4,446 ▲0.7 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Rihanna me trench të gjatë dhe çantë të qepur paralajmëron sezonin e vjeshtës Toronto FC përforcohet me Lewis Morgan nga San Diego FC Fituesit dhe humbësit kryesorë pas vendimit të NBA-së për LA Clippers dhe Kawhi Leonard Yankees përballë Angels në Angel Stadium: Schlittler starton kundër Detmers më 2 shtator 2026 Një Varlamov i shëndetshëm, gati për kampin stërvitor të New York Islanders
Menu
MLB

Yankees përballë Angels në Angel Stadium: Schlittler starton kundër Detmers më 2 shtator 2026

· 2 min lexim

Më 2 shtator 2026, New York Yankees programuan ndeshjen ndaj Los Angeles Angels në Angel Stadium, Anaheim. Startues për Yankees ishte C. Schlittler (12-6, 2.09 ERA), ndërsa për Angels mori qeverisjen R. Detmers (4-8, 3.54 ERA).

Sipas Bleacher Report, lista e lëndimeve përfshin te Yankees: A. Judge (RF, rib, IL60), G. Stanton (DH, calf, IL60), K. Castro (RP, elbow, IL60) dhe G. Lombard (SS, knee, DTD). Te Angels janë të shënuar: G. Campero (LF, hamstring, IL10), J. Kochanowicz (SP, elbow, IL60), N. Schanuel (FB, side, IL10) dhe Y. Moncada (TB, knee, IL60).

Në statistikat sezonale të përmendura ishin edhe liderët e skuadrave: B. Rice me 35 homerun për Yankees dhe Z. Neto me 23 homerun për Angels. Në listën e goditjeve u përmendën C. Bellinger (.263) dhe N. Schanuel (.270), ndërsa B. Rice kishte 86 RBI dhe Z. Neto 66 RBI. Përsa i përket goditësve të peshës së lartë, C. Schlittler shënonte ERA 2.09 dhe 201 strikeouts, ndërsa R. Detmers rreth 3.60 ERA dhe 174 strikeouts; D. Bednar u evidentua me 31 shpëtime.

Takimi ka rëndësi për pozicionimin e të dyja skuadrave në pjesën përfundimtare të sezonit; për informacion dhe analiza të mëtejshme, shikoni raportimet në Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu