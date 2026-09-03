Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 91.20 ▲0.21%
ARI 4,446 ▲0.7%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $77,430 ▲ +0.73% ETH $2,390 ▼ -0.17% XRP $1.3603 ▲ +2.08% SOL $100.3400 ▲ +1.37%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.20 ▲0.21 % ARI 4,446 ▲0.7 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.20 ▲0.21 % ARI 4,446 ▲0.7 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Rihanna me trench të gjatë dhe çantë të qepur paralajmëron sezonin e vjeshtës Toronto FC përforcohet me Lewis Morgan nga San Diego FC Fituesit dhe humbësit kryesorë pas vendimit të NBA-së për LA Clippers dhe Kawhi Leonard Yankees përballë Angels në Angel Stadium: Schlittler starton kundër Detmers më 2 shtator 2026 Një Varlamov i shëndetshëm, gati për kampin stërvitor të New York Islanders
Menu
MLS

Toronto FC përforcohet me Lewis Morgan nga San Diego FC

· 2 min lexim

Toronto FC ka nënshkruar me sulmuesin në krah Lewis Morgan, në një marrëveshje me San Diego FC që përfshin një vend ndërkombëtar në listën e skuadrës për vitin 2026. Lëvizja u njoftua të mërkurën dhe synon të rrisë opsionet sulmuese për ekipin.

Siç raporton mlssoccer, Morgan, 29 vjeç, po synon sezonin e shtatë në MLS pas periudhave me Inter Miami CF (2020–2021) dhe Red Bull New York (2022–2025). Gjatë karrierës së tij në ligë ka shënuar 34 gola dhe ka dhënë 25 asistime në 139 paraqitje. Para transferimit në SHBA ka luajtur për St. Mirren dhe Celtic në Skoci, si dhe për Sunderland në Angli, dhe u shpall Çelësi i Rikthimit në MLS për vitin 2024.

Drejtori i përgjithshëm i Toronto FC, Jason Hernandez, theksoi se skuadra është e kënaqur të shtojë një lojtar që ka dëshmuar ndikim në Konferencën Lindore. Hernandez theksoi edhe fleksibilitetin e Morgan për të luajtur në disa pozicione sulmuese, që konsiderohet si një vlerë e dobishme për grupin në vazhdim.

Morgan ka gjithashtu shtatë paraqitje për kombëtaren e Skocisë dhe mori pjesë në Kampionatin Evropian 2024. Ai është përforcimi i tretë veror për Toronto FC pas mesfushorit Niklas Dorsch dhe mbrojtësit prodhimtar Richard Chukwu; aktualisht Toronto renditet i 10-ti në Konferencën Lindore me 25 pikë, i barabartë me Orlando City për vendin e fundit të Wild Card, ndërsa San Diego pozicionohet i 8-ti në Konferencën Perëndimore me 30 pikë, sipas mlssoccer.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu