Toronto FC përforcohet me Lewis Morgan nga San Diego FC
Toronto FC ka nënshkruar me sulmuesin në krah Lewis Morgan, në një marrëveshje me San Diego FC që përfshin një vend ndërkombëtar në listën e skuadrës për vitin 2026. Lëvizja u njoftua të mërkurën dhe synon të rrisë opsionet sulmuese për ekipin.
Siç raporton mlssoccer, Morgan, 29 vjeç, po synon sezonin e shtatë në MLS pas periudhave me Inter Miami CF (2020–2021) dhe Red Bull New York (2022–2025). Gjatë karrierës së tij në ligë ka shënuar 34 gola dhe ka dhënë 25 asistime në 139 paraqitje. Para transferimit në SHBA ka luajtur për St. Mirren dhe Celtic në Skoci, si dhe për Sunderland në Angli, dhe u shpall Çelësi i Rikthimit në MLS për vitin 2024.
Drejtori i përgjithshëm i Toronto FC, Jason Hernandez, theksoi se skuadra është e kënaqur të shtojë një lojtar që ka dëshmuar ndikim në Konferencën Lindore. Hernandez theksoi edhe fleksibilitetin e Morgan për të luajtur në disa pozicione sulmuese, që konsiderohet si një vlerë e dobishme për grupin në vazhdim.
Morgan ka gjithashtu shtatë paraqitje për kombëtaren e Skocisë dhe mori pjesë në Kampionatin Evropian 2024. Ai është përforcimi i tretë veror për Toronto FC pas mesfushorit Niklas Dorsch dhe mbrojtësit prodhimtar Richard Chukwu; aktualisht Toronto renditet i 10-ti në Konferencën Lindore me 25 pikë, i barabartë me Orlando City për vendin e fundit të Wild Card, ndërsa San Diego pozicionohet i 8-ti në Konferencën Perëndimore me 30 pikë, sipas mlssoccer.
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