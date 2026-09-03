Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 03 September 2026
S&P 500 7,667 ▲0.46%
DOW 53,062 ▲0.56%
NASDAQ 26,218 ▲0.45%
NAFTA 91.20 ▲0.21%
ARI 4,446 ▲0.7%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $77,430 ▲ +0.73% ETH $2,390 ▼ -0.17% XRP $1.3603 ▲ +2.08% SOL $100.3400 ▲ +1.37%
S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.20 ▲0.21 % ARI 4,446 ▲0.7 % S&P 500 7,667 ▲0.46 % DOW 53,062 ▲0.56 % NASDAQ 26,218 ▲0.45 % NAFTA 91.20 ▲0.21 % ARI 4,446 ▲0.7 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
Rihanna me trench të gjatë dhe çantë të qepur paralajmëron sezonin e vjeshtës Toronto FC përforcohet me Lewis Morgan nga San Diego FC Fituesit dhe humbësit kryesorë pas vendimit të NBA-së për LA Clippers dhe Kawhi Leonard Yankees përballë Angels në Angel Stadium: Schlittler starton kundër Detmers më 2 shtator 2026 Një Varlamov i shëndetshëm, gati për kampin stërvitor të New York Islanders
Menu
NHL

Një Varlamov i shëndetshëm, gati për kampin stërvitor të New York Islanders

· 2 min lexim

Semyon Varlamov u deklarua i shëndetshëm dhe i gatshëm për kampin stërvitor të New York Islanders, një rikthim që drejtori i përgjithshëm Mathieu Darche e përshkroi si “gati një mrekulli”. Portieri 38-vjeçar nuk ka luajtur në NHL që prej 29 nëntorit 2024, pasi i nënshtrohej dy ndërhyrjeve në gju dhe një rehabilitimi të gjatë, por tashmë është në akull dhe pritet të marrë pjesë plotësisht në kamp dhe në ndeshjet e para-sezonit.

Siç raporton nhl, përveç Varlamov, ekipit i janë rikthyer për stërvitje edhe sulmuesit Kyle Palmieri dhe Pierre Engvall si dhe mbrojtësi Alexander Romanov. Palmieri, i cili ka 35 vjet, pësoi dëmtim të kryqëzimit të djathtë më 28 nëntor kundër Philadelphia Flyers dhe pati 18 pikë (6 gola, 12 asistë) në 25 ndeshje sezonin e kaluar; ai ka stërvitur gjatë gjithë verës dhe duket plotësisht i rikuperuar. Romanov i nënshtrohet një operacioni të shpatullës që i mbylli sezonin pas incidentit në ndeshjen më 18 nëntor, por është rikthyer në stërvitje dhe, sipas Darche, duket më i holloj dhe lëviz shumë më mirë. Engvall humbi të gjithë sezonin e kaluar pas një dëmtimi të kyçit të këmbës që i erdhi pas një operacioni të hipit gjatë stinës së pushimeve.

Kthimi i Varlamov pritet të lehtësojë presionin mbi portierin numër një Ilya Sorokin, i cili luajti shumë ndeshje drejt fundit të sezonit. Sorokin mbylli sezonin me bilanc 29-24-2, mesatare pranojshmërie 2.68 gola për ndeshje, përqindje ndaljeje .906 dhe shtatë ndeshje pa pësuar gol. Si zëvendësues kryesor u aktivizua David Rittich (14-10-3, 2.76 GAA, .894 SP dhe dy ndeshje pa pësuar gol), ndërsa skuadra firmosi edhe Vitek Vanecek me kontratë njëvjeçare më 1 korrik; ai pati 5-13-3, 2.93 GAA dhe .883 SP në 22 ndeshje (19 startime) sezonin e fundit.

Darche theksoi se puna e bërë nga Varlamov gjatë rehabilitimit dhe bashkëpunimi i tij me Sorokin janë elementë pozitive për sezonin që vjen, dhe klubi pret që portieri të kontribuojë me shumë ndeshje këtë vit. Sipas nhl.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu