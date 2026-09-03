Një Varlamov i shëndetshëm, gati për kampin stërvitor të New York Islanders
Semyon Varlamov u deklarua i shëndetshëm dhe i gatshëm për kampin stërvitor të New York Islanders, një rikthim që drejtori i përgjithshëm Mathieu Darche e përshkroi si “gati një mrekulli”. Portieri 38-vjeçar nuk ka luajtur në NHL që prej 29 nëntorit 2024, pasi i nënshtrohej dy ndërhyrjeve në gju dhe një rehabilitimi të gjatë, por tashmë është në akull dhe pritet të marrë pjesë plotësisht në kamp dhe në ndeshjet e para-sezonit.
Siç raporton nhl, përveç Varlamov, ekipit i janë rikthyer për stërvitje edhe sulmuesit Kyle Palmieri dhe Pierre Engvall si dhe mbrojtësi Alexander Romanov. Palmieri, i cili ka 35 vjet, pësoi dëmtim të kryqëzimit të djathtë më 28 nëntor kundër Philadelphia Flyers dhe pati 18 pikë (6 gola, 12 asistë) në 25 ndeshje sezonin e kaluar; ai ka stërvitur gjatë gjithë verës dhe duket plotësisht i rikuperuar. Romanov i nënshtrohet një operacioni të shpatullës që i mbylli sezonin pas incidentit në ndeshjen më 18 nëntor, por është rikthyer në stërvitje dhe, sipas Darche, duket më i holloj dhe lëviz shumë më mirë. Engvall humbi të gjithë sezonin e kaluar pas një dëmtimi të kyçit të këmbës që i erdhi pas një operacioni të hipit gjatë stinës së pushimeve.
Kthimi i Varlamov pritet të lehtësojë presionin mbi portierin numër një Ilya Sorokin, i cili luajti shumë ndeshje drejt fundit të sezonit. Sorokin mbylli sezonin me bilanc 29-24-2, mesatare pranojshmërie 2.68 gola për ndeshje, përqindje ndaljeje .906 dhe shtatë ndeshje pa pësuar gol. Si zëvendësues kryesor u aktivizua David Rittich (14-10-3, 2.76 GAA, .894 SP dhe dy ndeshje pa pësuar gol), ndërsa skuadra firmosi edhe Vitek Vanecek me kontratë njëvjeçare më 1 korrik; ai pati 5-13-3, 2.93 GAA dhe .883 SP në 22 ndeshje (19 startime) sezonin e fundit.
Darche theksoi se puna e bërë nga Varlamov gjatë rehabilitimit dhe bashkëpunimi i tij me Sorokin janë elementë pozitive për sezonin që vjen, dhe klubi pret që portieri të kontribuojë me shumë ndeshje këtë vit. Sipas nhl.
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