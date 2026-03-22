Gjashtë të vdekur pas rrëzimit të helikopterit në ujërat territoriale
Katari njoftoi të dielën se gjashtë nga shtatë personat e raportuar si të zhdukur pas rrëzimit të një helikopteri në ujërat territoriale të vendit janë gjetur të vdekur.
Në një deklaratë, Ministria e Brendshme e Katarit tha se operacionet e kërkim-shpëtimit çuan në nxjerrjen e gjashtë personave që ndodheshin në bord, duke konfirmuar vdekjen e tyre.
Autoritetet shtuan se ekipet e specializuara po vazhdojnë përpjekjet intensive për të gjetur personin e fundit të zhdukur.
Ministria nuk dha detaje të tjera mbi shkakun e rrëzimit apo identitetin e personave që ndodheshin në bord.
Më herët të dielën, Ministria e Mbrojtjes e Katarit njoftoi se një helikopter kishte pësuar një “defekt teknik” gjatë një misioni rutinë dhe ishte rrëzuar në ujërat rajonale të vendit.
Nuk kishte informacion të menjëhershëm për shkakun përtej defektit teknik dhe nuk kishte asnjë tregues se rrëzimi ishte rezultat i ndonjë veprimi armiqësor.
Ngjarja ndodhi mes tensioneve të larta rajonale. Katari është përballur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa nga Irani që nga fillimi i sulmeve të përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa Qyteti Industrial Ras Laffan, një nga qendrat më të mëdha në botë për prodhimin e gazit natyror të lëngshëm (LNG), është goditur disa herë. /os/
