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Gjermania synon një fillim të ri me Hungarinë, ministri i jashtëm bën vizitën e parë që nga rrëzimi i Orbanit

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Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul e përshkroi udhëtimin e tij në Budapest të hënën – i pari i një ministri të jashtëm gjerman në gati shtatë vjet – si një shans për të rivendosur shpejt marrëdhëniet pas rrëzimit të ish-kryeministrit Viktor Orban.

“Ka shumë punë për të bërë por ndryshimi politik në Hungari ofron një mundësi për të rivendosur me shpejtësi marrëdhëniet tona në një themel besimi dhe besueshmërie të ndërsjellë”, tha ai.

Gjermania ka përshëndetur një fillim të ri në marrëdhënie nën drejtimin e kryeministrit hungarez Peter Magyar, i cili mori detyrën këtë vit pas sundimit 16-vjeçar të Orbanit.

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