Gjirokastër, shkëndija e oxhakut shkrumbon banesën në fshatin Zhulat
Një shtëpi është përfshirë nga flakët mëngjesin e së shtunës në fshatin Zhulat, Gjirokastër.
Në momentin e zjarrit në banesë nuk ndodhej njeri. Shërbimi Zjarrfikës ka ndërhyrë për shuarjen e flakëve ndërsa janë regjistruar dëme materiale.
Dyshohet që shkak i zjarrit të jetë një shkëndijë në oxhakun e shtëpisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.