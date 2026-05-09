Rama: Evropa për ne mbetet tokë e premtuar, amanet i patjetërsueshëm kombëtar
Kryeministri Edi Rama tha në fjalën e mbajtur me rastin e hapjes së Javës së Evropës se për shqiptarët Europa mbetet një ëndërr dhe tokë e premtuar, për shkak të izolimit të gjatë të vendit nga pjesa tjetër e botës.
“Për ne Shqiptarët, Europa mbetet edhe në këtë kohë të vranët ajo që ka qenë kur nuk ishte dot e arritshme, përveç se mes atyre valëve të dobëta që ekranet ilegale sillnin nga jashtë Shqipërisë në ekranet e televizorëve. Europa për në mbetet një ëndërr dhe tokë e premtuar, amanet i pajetërsueshëm kombëtar dhe mision i pandryshueshëm politik. Jo se ne jemi naivë, as se ne kemi iluzione, por se ne e dimë fort mirë, më mirë se sa kush do tjetër në këtë kontinent se çfarë do të thotë të jetosh i izoluar dhe i rrethuar me mure për t’u mbrojtur nga Europa”, tha Rama.
