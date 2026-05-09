Përplasjet në protestë, procedohen 7 shtetas, sekuestohet molotov dhe lëndë piroteknike
Policia procedoi penalisht 7 persona lidhur me përplasjet e ndodhura gjatë protestës së opozitës mbrëmjen e së premtes. Tre efektivë të FNSH morën lëndime gjatë përplasjeve dhe u transportuan për mjekim në QSUT.
Protestuesit e opozitës hodhën molotovë dhe fishekzjarre në drejtim policisë, ndërsa policia disa herë u përgjigj me gaz lotsjellës dhe ujë.
“Policia e Tiranës, menjëherë pas përfundimit të tubimit të organizuar nga subjekti politik Partia Demokratike mbrëmjen e datës 08.05.2026, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ku gjatë tubimit disa persona hodhën lëndë djegëse (molotov), lëndë piroteknike, kundërshtuan dhe goditën punonjësit e Policisë me sende të forta dhe për pasojë u lënduan 3 punonjës policie, procedoi penalisht 7 shtetas. Nga këta: 6 për veprat penale “Kundërshtimi i punonjësit të rendit publik”, “Goditja për shkak të detyrës” dhe “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”, dhe një shtetas (deputet) për veprën penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme”. Gjatë veprimeve, policia sekuestroi 1 molotov, lëndë piroteknike dhe sende të forta”, bëri me dije policia.
