Java e Evropës, Gonzato: Forcimi i shtetit të së drejtës në Shqipëri, themeli i prosperitetit
Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, Silvio Gonzato tha në një fjalim të mbajtur në ceremoninë me rastin e hapjes së Javës së Evropës se forcimi i shtetit të së drejtës është themeli i prosperitet dhe çelësi për integrimin e Shqipërisë në BE.
Gonzato u shpreh se Shqipëria, si një vend kandidate për t’u anëtarësuar në BE, po investon në një të ardhme më të sigurt dhe të bashkuar.
“Forcimi i shtetit të së drejtësi në Shqipëri është themeli i prosperitetit. Jam e sigurt se Shqipëria ka kapacitetin që të arrijë këtë qëllim. Nuk mund të ketë rrugë të shkurtra të anëtarësimit. Dua të jem i fokusuar në përmbushjen e të gjitha standardeve të Shqipërisë për në BE. Zgjerimi, projekt i të gjithë Shqipëria. Europa po kremton në Shqipëri Ditën e Europës. Java e Europës 2026 do të prezantojë një program me mbi 50 aktivitete. Jam shumë i emocionuar për të parë këto interpretime. Unë jam krenar që përfaqësoj që përfaqësoj BE dhe jam krenar për gjithçka përfaqëson BE-ja”, tha Gonzato.
