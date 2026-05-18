Gjithçka për të thyer hegjemoninë e Galatasaray, klubi turk mbështetet te Maldini dhe trajneri italian
Fenerbahçe, në përpjekje për të thyer hegjemoninë e Galatasaray, po punon rreth një projekti ambicioz teknik që përfshin Paolo Maldini. Ish-drejtuesi i Milanit ka nisur kontaktet e para dhe ka diskutuar linjat kryesore me presidentin Hakan Safi, i cili synon t’i besojë rolin e drejtorit sportiv.
Pika qendrore e strategjisë lidhet me zgjedhjen e trajnerit. Maldini i ka dhënë prioritet absolut këtij aspekti dhe ka sugjeruar profile të nivelit të lartë për ciklin e ri teknik të klubit turk. Ndër emrat që spikasin janë Antonio Conte dhe Stefano Pioli.
Conte, aktualisht i lidhur me Napoli-n, por në qendër të zërave për një largim të mundshëm, shihet si zgjidhje me ndikim të menjëhershëm ndërkombëtar dhe aftësi për të rritur konkurrueshmërinë e skuadrës.
Pioli, nga ana tjetër, lidhet drejtpërdrejt me periudhën e Maldinit te Milani, ku së bashku fituan titullin 2021/22, sukses historik që mund të hapë bashkëpunim të ri në një kontekst tjetër.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.