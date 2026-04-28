28 Apr 2026
Kronika

Gjykata e Posaçme lejon Ilir Beqajn të ndjekë seancat në sallë, kërkesat e Metës dhe Veliajt më parë refuzohen

· 3 min lexim

Gjykata e Posaçme pranoi kërkesën e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj që të largohet nga kafazi i qelqit dhe të ndjekë seancat e gjyqit në sallë. Beqaj kërkoi këtë të martë, më 28 prill, të jetë i pranishëm në bankën ku zhvillohet gjyqi themelor dhe jo të qëndrojë i izoluar brenda kafazit.

Raporton TV Klan se më 21 prill ish-presidenti Ilir Meta kishte kërkuar që në seancën e parë të mos qëndronte i mbyllur në kafaz, por të ulej në bankën e të akuzuarve pranë avokatit; kjo ishte hera e dytë që Meta i drejtohej GJKKO-së për këtë çështje dhe në të dy rastet kërkesat e tij u refuzuan. Po ashtu, më parë edhe kryebashkiaku Erion Veliaj kishte kërkuar të mos qëndrojë brenda kafazit, ndërsa të dy kanë kërkuar gjithashtu leje për transmetim të drejtpërdrejtë të seancave.

Rasti ndaj Ilir Beqajt i njohur si dosja e “Sterilizimit” u ndarë për gjykim të veçantë më 28 maj 2025; Beqaj po përballet me akuza për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Çështja lidhet me koncensionin e vitit 2015 për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale në spitalet publike, ku hetimet e SPAK ngritën dyshime për parregullsi në procedurat e dhënies së kontratës, favorizim dhe dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.

Më 4 mars të këtij viti, Gjykata e Posaçme e gjeti fajtor ish‑zëvendësministrin Klodian Rjepaj dhe biznesmenin fitues të koncesionit Ilir Rrapaj për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe i dënoi secilin me 6 vjet heqje lirie, ndërsa për akuzën e grupit të strukturuar kriminal të dy u shpallën të pafajshëm. Dënime më të lehta, nga 1 deri në 3 vjet, u vendosën për gjashtë ish-zyrtarë të tjerë të përfshirë në komisionin që dhuroi koncesionin. Prokuroria dhe gjykata vlerësuan se kostot e sterilizimit ishin fryrë me rreth 56.4% dhe se dëm ekonomik ishte konstatuar me firmën e ish-ministrit Beqaj, i cili u arrestua më 4 korrik 2024 dhe aktualisht ndodhet i izoluar në paraburgimin e Durrësit.

Çështja vijon të shqyrtohet në Gjykatën e Posaçme; sipas TV Klan, vendimi për t’i lejuar Beqajt të ndjekë procesin nga salla u mor gjatë seancës së 28 prillit dhe do të ndikojë në zhvillimin e mëtejshëm të gjyqit.

