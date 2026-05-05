Gjykata rrëzon kërkesën e Jorgo Goros; i mbeten 6 muaj burg
Gjykata e Posaçme AntiKorrupsion vendosi më 5 maj të rrëzojë kërkesën e Jorgo Goros për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit penal. Kërkesa, e paraqitur më 31 mars 2026 dhe që synonte pezullimin e vendimit të datës 30 korrik 2025, u konsiderua nga trupi gjykues e paplotësuar nga provat dhe ligji, dhe Goro do të vazhdojë të qëndrojë në burg për të shlyer rreth 6 muajt e mbetur të dënimit.
Sipas TV Klan, ish-kryebashkiaku u rikthye në qeli më 31 mars pasi Apeli i Posaçëm i GJKKO-së konfirmoi vendimin e shkallës së parë. Apeli kishte konfirmuar dënimin fillestar prej dy vitesh, i cili për shkak të procedurës së shkurtuar u reduktua në 1 vit e 4 muaj burgim.
SPAK kërkoi më 31 mars ekzekutimin e vendimit, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim; sipas përllogaritjeve të prokurorisë, duke përfshirë periudhat e mëparshme të qëndrimit në qeli, të paktën 6 muaj e 10 ditë të dënimit mbeten për t’u vuajtur. Goro ishte ndaluar më 23 mars 2024 dhe gjatë hetimit dhe gjykimit ka deklaruar vazhdimisht pafajësinë.
Me rrëzimin e kërkesës për shtyrje, ekzekutimi i dënimit do të vijojë dhe Goro pritet të shlyejë pjesën e mbetur sipas vendimit gjyqësor, sipas TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.