EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,084 ▲ +0.94% ETH $2,364 ▲ +0.22% XRP $1.4060 ▲ +0.18% SOL $85.1500 ▲ +0.65%
Kronika

Gjykata rrëzon kërkesën e Jorgo Goros; i mbeten 6 muaj burg

· 2 min lexim

Gjykata e Posaçme AntiKorrupsion vendosi më 5 maj të rrëzojë kërkesën e Jorgo Goros për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit penal. Kërkesa, e paraqitur më 31 mars 2026 dhe që synonte pezullimin e vendimit të datës 30 korrik 2025, u konsiderua nga trupi gjykues e paplotësuar nga provat dhe ligji, dhe Goro do të vazhdojë të qëndrojë në burg për të shlyer rreth 6 muajt e mbetur të dënimit.

Sipas TV Klan, ish-kryebashkiaku u rikthye në qeli më 31 mars pasi Apeli i Posaçëm i GJKKO-së konfirmoi vendimin e shkallës së parë. Apeli kishte konfirmuar dënimin fillestar prej dy vitesh, i cili për shkak të procedurës së shkurtuar u reduktua në 1 vit e 4 muaj burgim.

SPAK kërkoi më 31 mars ekzekutimin e vendimit, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim; sipas përllogaritjeve të prokurorisë, duke përfshirë periudhat e mëparshme të qëndrimit në qeli, të paktën 6 muaj e 10 ditë të dënimit mbeten për t’u vuajtur. Goro ishte ndaluar më 23 mars 2024 dhe gjatë hetimit dhe gjykimit ka deklaruar vazhdimisht pafajësinë.

Me rrëzimin e kërkesës për shtyrje, ekzekutimi i dënimit do të vijojë dhe Goro pritet të shlyejë pjesën e mbetur sipas vendimit gjyqësor, sipas TV Klan.

