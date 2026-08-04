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Gonxhja: Qeveria rrit mbështetjen për sportistët elitarë me 40 milionë lekë

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40 milionë lekë

Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, bëri të ditur se, qeveria shqiptare vijon të forcojë mbështetjen për sportin, duke e kthyer financimin e sportistëve elitarë në një nga prioritetet e saj kryesore.

Sipas ministrit, me aktin normativ të fundit është miratuar një fond shtesë prej 40 milionë lekësh, i cili synon të forcojë sistemin e shpërblimeve për sportistët që përfaqësojnë Shqipërinë me sukses në arenën ndërkombëtare.

Ministri Gonxhja theksoi se paketa e re e mbështetjes përfshin rritjen e mbështetjes për sportet joolimpike dhe trajnerët shqiptarë, rritjen e trajtimit ushqimor ditor për sportistët, si dhe shpërblime më të larta për rezultatet e arritura në Lojërat Olimpike, Kampionatet Botërore, Evropiane, Mesdhetare dhe Ballkanike. Po ashtu, është parashikuar edhe një skemë më e favorshme për sportet që zhvillohen në disa disiplina.

Ministri nënvizoi se këto masa janë pjesë e një angazhimi më të gjerë të qeverisë për zhvillimin e sportit, ndërsa buxheti i shtetit për këtë sektor në vitin 2026 rritet me 32%, duke shënuar nivelin më të lartë të mbështetjes financiare ndër vite.

“Sporti nuk është vetëm sukses në gara, por një investim tek të rinjtë, promovim i Shqipërisë, zhvillim ekonomik dhe krenari kombëtare”, u shpreh ministri Blendi Gonxhja.

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