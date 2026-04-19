Tiranë 16°C · Kthjellët 19 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $74,860 ▼ -1.33% ETH $2,300 ▼ -2.69% XRP $1.4134 ▼ -1.32% SOL $85.2100 ▼ -1.83%
19 Apr 2026
Teknologji

Google po zgjeron një nga veçoritë më të mira të Gemini në të gjithë botën

· 2 min lexim

Google është përqendruar në përmirësimin e aftësive të Gemini gjatë muajve të fundit, por disa nga veçoritë e reja kanë qenë mjaft të kufizuara.

Sipas raportimit, personal Intelligence u lansua në janar në SHBA, por tani është koha të zgjerohet në shumë vende të tjera. Zhvillimi po ndiqet me interes në fushën e teknologjisë për shkak të ndikimit që mund të ketë te përdoruesit, tregu ose prirjet e reja digjitale.

Në vijim të materialit theksohet se Google po lanson Gemini Personal Intelligence për përdoruesit në të gjithë botën, me disa përjashtime të dukshme. Po ashtu, raportimi shton se përdoruesit që janë në Zonën Ekonomike Evropiane, Zvicër dhe Mbretërinë e Bashkuar ende nuk do të jenë në gjendje të përdorin veçoritë, sipas një raporti të Android Authority..

Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te ndikimi praktik dhe te zhvillimet e ardhshme, duke nënvizuar se funksionet fillimisht janë të disponueshme për abonentët e AI Plus, Pro dhe Ultra. Google tha se shpërndarja më e gjerë do të ndodhë në javët në vijim, pa dhënë një datë më specifike. /Telegrafi/.

Burimi: Telegrafi

