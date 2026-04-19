Google po zgjeron një nga veçoritë më të mira të Gemini në të gjithë botën
Google është përqendruar në përmirësimin e aftësive të Gemini gjatë muajve të fundit, por disa nga veçoritë e reja kanë qenë mjaft të kufizuara.
Sipas raportimit, personal Intelligence u lansua në janar në SHBA, por tani është koha të zgjerohet në shumë vende të tjera. Zhvillimi po ndiqet me interes në fushën e teknologjisë për shkak të ndikimit që mund të ketë te përdoruesit, tregu ose prirjet e reja digjitale.
Në vijim të materialit theksohet se Google po lanson Gemini Personal Intelligence për përdoruesit në të gjithë botën, me disa përjashtime të dukshme. Po ashtu, raportimi shton se përdoruesit që janë në Zonën Ekonomike Evropiane, Zvicër dhe Mbretërinë e Bashkuar ende nuk do të jenë në gjendje të përdorin veçoritë, sipas një raporti të Android Authority..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te ndikimi praktik dhe te zhvillimet e ardhshme, duke nënvizuar se funksionet fillimisht janë të disponueshme për abonentët e AI Plus, Pro dhe Ultra. Google tha se shpërndarja më e gjerë do të ndodhë në javët në vijim, pa dhënë një datë më specifike. /Telegrafi/.
Burimi: Telegrafi
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.