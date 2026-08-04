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Bota

Guatemala në alarm “portokalli” pas shpërthimit të vullkanit Fuego (VIDEO)

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Shpërthimi i vullkanit Fuego në Guatemalë ka shkaktuar evakuimin e të paktën dy fshatrave në shpatet e tij.

Fuego, një nga vullkanet më aktivë në Hemisferën Perëndimore, filloi të nxjerrë lavë dhe hi nga “trupat” e tij dje, të hënën.

Rrjedhat piroklastike – lumenj gazi, hiri vullkanik dhe fragmente shkëmbinjsh – vazhduan të rrjedhin poshtë shpatit juglindor të Fuego-s herët të martën, sipas agjencisë qeveritare që monitoron aktivitetin e saj.

Agjencia e menaxhimit të fatkeqësive Conred lëshoi ​​një alarm “portokalli” në të gjithë vendin, niveli i dytë më i lartë, dhe i paralajmëroi banorët të jenë të përgatitur pasi shpërthimet mund të shkaktojnë rrjedha të mëtejshme piroklastike dhe re të dendura hiri.

Fuego ndodhet vetëm 16 km në perëndim të Antiguas, një qytet që tërheq shumë turistë për arkitekturën e tij të epokës koloniale.

Guatemala Issues Orange ‘Danger’ Alert as Fuego Volcano Erupts, Forcing Evacuations.GUATEMALA CITY — Guatemalan authorities declared the country’s second-highest emergency alert on Monday after a major eruption of the Fuego volcano, Central America’s most active peak, prompted… pic.twitter.com/ZtY6acsNnS

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