SHBA – Pentagoni vlerëson rolin e ri udhëheqës të Gjermanisë në mbrojtjen evropiane
UASHINGTON, 4 gusht /ATSH-DPA/- Një zyrtar i lartë i Pentagonit ka vlerësuar strategjinë e re të mbrojtjes së Gjermanisë, përmes një deklarate jashtëzakonisht pozitive, që vjen pasi SHBA-ja nisi një rishikim të pranisë së saj ushtarake në Evropë.
Elbridge Colby, zëvendëssekretar i Mbrojtjes në Pentagon, shkroi në platformën X pas një takimi me inspektorin e përgjithshëm të Bundeswehr-it (ushtrisë gjermane), Carsten Breuer, se, me veprimet e saj, Gjermania po pozicionohet si një udhëheqëse kryesore e mbrojtjes konvencionale të Evropës.
Colby, zyrtari i tretë më i lartë në Pentagon, e cilësoi strategjinë e re ushtarake të Gjermanisë si “historike dhe shumë të vlerësuar”, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Sipas tij, planet e Gjermanisë, së bashku me angazhimin për të arritur shpejt objektivin e ri të NATO-s, për shpenzimet e mbrojtjes prej 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, do të përshpejtojnë ndjeshëm forcimin e Aleancës dhe aftësinë e saj për të parandaluar kërcënimet.
Pas kërkesave të presidentit amerikan, Donald Trump që Evropa të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e kontinentit, vendet anëtare të NATO-s ranë dakord në qershor të vitit 2025, të rrisin shpenzimet e mbrojtjes – nga minimumi aktual prej 2% të PBB-së, në 3,5% deri në vitin 2035 – ndërsa një tjetër shpenzim prej 1,5% do të shkojë për investime të lidhura me sigurinë, si infrastruktura.
Gjermania synon ta arrijë objektivin prej 5% deri në vitin 2029.
Colby, i cili tha se takimi me kreun e Bundeswehr-it, Breuer, ishte zhvilluar më 23 korrik, deklaroi javën e kaluar se ushtria amerikane kishte nisur rishikimin e pranisë së saj ushtarake në Evropë.
Ai tha se ky proces synon të sigurojë që NATO-ja, të ecë shpejt dhe në mënyrë të pakthyeshme drejt marrjes së përgjegjësisë kryesore nga vendet anëtare, për mbrojtjen e saj konvencionale. /
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