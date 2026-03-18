“Guxim dhe drejtësi”/ Kryetari i Knessetit përgëzon Ramën për qëndrimin ndaj Iranit
Kryetari i Knessetit, Parlamentit izraelit, Amir Ohana, ka përgëzuar kryeministrin Edi Rama dhe Parlamentin e Shqipërisë për “guximin, qartësinë morale dhe angazhimin ndaj drejtësisë”, sa i takon shpalljes së Iranit si shtet sponsorizues i terrorizmit.
Në mesazhin e tij publikuar në median sociale X, Ohana shkruan se udhëheqja e Ramës dhe vendimmarrja e Parlamentit shqiptar janë shembuj të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar.
“Udhëheqja juaj vendos një shembull të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar. Faleminderit”, thekson kryetari i Knessetit.
Përgëzimet e Ohana-s theksojnë rolin e Shqipërisë si një partner aktiv në dënimin e akteve të regjimit iranian, në kohën kur gjithashtu Garda Revolucionare Islamike dhe grupimi militant Hezbollah janë shpallur nga Shqipëria organizata terroriste.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.