EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
BTC $70,942 ▼ -5.03% ETH $2,175 ▼ -7.53% XRP $1.4418 ▼ -4.98% SOL $88.6800 ▼ -6.58%
18 Mar 2026
Rama: Vetëm pensionistët do të përfitojnë nga shtesa e të ardhurave nga TVSH e naftës Rama: Nafta jonë e rëndë, nuk do rezultonte me parametrat e nevojshëm Rama replikon me Konfindustrinë: Veç pensionistët mund të kërkojnë më shumë se çfarë iu takon! Rilinde partinë, në 22 Mars zoti Berisha "Guxim dhe drejtësi"/ Kryetari i Knessetit përgëzon Ramën për qëndrimin ndaj Iranit
“Guxim dhe drejtësi”/ Kryetari i Knessetit përgëzon Ramën për qëndrimin ndaj Iranit

· 1 min lexim
Exterior view of the Knesset, Israel's house of parliament on Givat Ram, Jerusalem, the capital of Israel.

Kryetari i Knessetit, Parlamentit izraelit, Amir Ohana, ka përgëzuar kryeministrin Edi Rama dhe Parlamentin e Shqipërisë për “guximin, qartësinë morale dhe angazhimin ndaj drejtësisë”, sa i takon shpalljes së Iranit si shtet sponsorizues i terrorizmit.

Në mesazhin e tij publikuar në median sociale X, Ohana shkruan se udhëheqja e Ramës dhe vendimmarrja e Parlamentit shqiptar janë shembuj të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar.

“Udhëheqja juaj vendos një shembull të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar. Faleminderit”, thekson kryetari i Knessetit.

Përgëzimet e Ohana-s theksojnë rolin e Shqipërisë si një partner aktiv në dënimin e akteve të regjimit iranian, në kohën kur gjithashtu Garda Revolucionare Islamike dhe grupimi militant Hezbollah janë shpallur nga Shqipëria organizata terroriste.

