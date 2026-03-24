HAGË – Europoli prezanton njësinë e re kundër trafikantëve të qenieve njerëzore
Bashkimi Evropian po rrit përpjekjet për të luftuar kontrabandën e migrantëve, me një njësi të re në Europol për të synuar rrjetet ndërkombëtare të kontrabandës.
Në një konferencë për shtyp në Hagë, Drejtoresha e Europolit, Catherine De Bolle, tha se rrjetet e kontrabandës së migrantëve po “operojnë me kompleksitet në rritje, si në internet ashtu edhe jashtë internetit”.
“Nëse duam t’i çmontojmë këto rrjete, duhet të evoluojmë po aq shpejt”, tha ajo.
Ajo tha se rrjetet e kontrabandës ishin bërë një “biznes kriminal global, digjital dhe shumë fitimprurës”.
“Ato kanë një dimension të rëndësishëm global dhe mbështeten në infrastruktura financiare shumështresore, duke përfshirë sistemet bankare nëntokësore, për të lëvizur dhe fshehur fitimet e tyre kriminale”.
Sipas Europolit, rrjetet e kontrabandës rrezikojnë jetën e qindra mijëra njerëzve çdo vit dhe po bëhen gjithnjë e më të dhunshme.
Migrantët mund të paguajnë deri në 20 000 euro (22,000 dollarë) për udhëtime shpesh kërcënuese për jetën në Evropë.
Europoli tha se miliardat në fitime shpesh kanalizohen në kriptovaluta dhe përdoren për të financuar aktivitete të tjera kriminale.
”Rreth 90% e migrantëve që hyjnë në BE në mënyrë të parregullt mbështeten te kontrabandistët”, tha komisioneri i Çështjeve të Brendshme të BE-së, Magnus Brunner, i cili e përshkroi këtë praktikë si një formë shkatërruese të krimit të organizuar.
Njësia e re, me seli në selinë e Europolit në Hagë, do të koordinojë hetimet në të gjitha shtetet anëtare dhe do të punojë ngushtë me agjencinë kufitare të BE-së, Frontex, dhe partnerët ndërkombëtarë.
Puna e saj do të përqendrohet në analizën e të dhënave dhe hetimet financiare për të gjurmuar flukset e parave dhe për të ndërprerë rrjetet e kontrabandës.
Europol tha se ka mbështetur autoritetet kombëtare në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore për një dekadë, duke koordinuar gati 200 operacione kundër bandave të kontrabandës vitin e kaluar./ a.jor.
