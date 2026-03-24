☀️
Tiranë 6°C · Kthjellët 25 March 2026
S&P 500 6,556 ▼0.37%
DOW 46,124 ▼0.18%
NASDAQ 21,762 ▼0.84%
NAFTA 87.39 ▼5.37%
ARI 4,557 ▲3.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951 EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
₿ CRYPTO
BTC $70,932 ▲ +0.58% ETH $2,166 ▲ +1.22% XRP $1.4209 ▲ +0.11% SOL $91.3900 ▲ +0.68%
S&P 500 6,556 ▼0.37 % DOW 46,124 ▼0.18 % NASDAQ 21,762 ▼0.84 % NAFTA 87.39 ▼5.37 % ARI 4,557 ▲3.51 % S&P 500 6,556 ▼0.37 % DOW 46,124 ▼0.18 % NASDAQ 21,762 ▼0.84 % NAFTA 87.39 ▼5.37 % ARI 4,557 ▲3.51 %
EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951 EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
25 Mar 2026
Breaking
Trump vazhdon të pretendojë se ka zhvilluar bisedime me “njerëzit e duhur” në Iran Rusia godet Ukrainën me një breshëri të rrallë gjatë ditës, ndërsa fillon ofensiva e re. Presidenti i Gjermanise: SulmiSHBA-Izrael kundër Iranit shkelje e së drejtës ndërkombëtare HAGË – Europoli prezanton njësinë e re kundër trafikantëve të qenieve njerëzore Zbulohet lidhja e kredisë së Aeroportit të Vlorës me fonde që menaxhojnë borxhin rus/ Çfarë dëshmon raporti në SHBA
Menu
Bota

HAGË – Europoli prezanton njësinë e re kundër trafikantëve të qenieve njerëzore

· 2 min lexim

Bashkimi Evropian po rrit përpjekjet për të luftuar kontrabandën e migrantëve, me një njësi të re në Europol për të synuar rrjetet ndërkombëtare të kontrabandës.

Në një konferencë për shtyp në Hagë, Drejtoresha e Europolit, Catherine De Bolle, tha se rrjetet e kontrabandës së migrantëve po “operojnë me kompleksitet në rritje, si në internet ashtu edhe jashtë internetit”.

“Nëse duam t’i çmontojmë këto rrjete, duhet të evoluojmë po aq shpejt”, tha ajo.

Ajo tha se rrjetet e kontrabandës ishin bërë një “biznes kriminal global, digjital dhe shumë fitimprurës”.

“Ato kanë një dimension të rëndësishëm global dhe mbështeten në infrastruktura financiare shumështresore, duke përfshirë sistemet bankare nëntokësore, për të lëvizur dhe fshehur fitimet e tyre kriminale”.

Sipas Europolit, rrjetet e kontrabandës rrezikojnë jetën e qindra mijëra njerëzve çdo vit dhe po bëhen gjithnjë e më të dhunshme.

Migrantët mund të paguajnë deri në 20 000 euro (22,000 dollarë) për udhëtime shpesh kërcënuese për jetën në Evropë.

Europoli tha se miliardat në fitime shpesh kanalizohen në kriptovaluta dhe përdoren për të financuar aktivitete të tjera kriminale.

”Rreth 90% e migrantëve që hyjnë në BE në mënyrë të parregullt mbështeten te kontrabandistët”, tha komisioneri i Çështjeve të Brendshme të BE-së, Magnus Brunner, i cili e përshkroi këtë praktikë si një formë shkatërruese të krimit të organizuar.

Njësia e re, me seli në selinë e Europolit në Hagë, do të koordinojë hetimet në të gjitha shtetet anëtare dhe do të punojë ngushtë me agjencinë kufitare të BE-së, Frontex, dhe partnerët ndërkombëtarë.

Puna e saj do të përqendrohet në analizën e të dhënave dhe hetimet financiare për të gjurmuar flukset e parave dhe për të ndërprerë rrjetet e kontrabandës.

Europol tha se ka mbështetur autoritetet kombëtare në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore për një dekadë, duke koordinuar gati 200 operacione kundër bandave të kontrabandës vitin e kaluar./  a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu