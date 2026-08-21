Hailey Bieber zgjedh një top vintage limoni Dolce & Gabbana për mbrëmje në Los Angeles
Hailey Bieber u shfaq në një darkë në Sushi Park të Los Angeles me një top vintage Dolce & Gabbana në ngjyrë limoni. Modeli, i dizajnuar në vitin 2002, kishte brezë të hollë spaghetti, detaje prej dantelle të bardhë dhe një trup të kadifenjtë që nxirrte në pah nuancën e ndezur të verdhës.
Sipas Harper’s Bazaar, kjo zgjedhje vjen ndërsa debati i modës përqendrohet tek dy nuancat kryesore të verdhës — ajo buteri dhe ajo limoni — dhe është rreth një viti që themeluesja e markës Rhode e shpalli ngjyrën buteri si të “mbaruar.” Në korrik 2025, ndërsa promovonte nuancën e re Lemontini për Peptide Lip Tint, ajo iu përgjigj edhe konfuzionit të disa klientëve për paketimin, duke sqaruar se produkti ishte inspiruar nga limoni dhe jo nga verdha buteri.
Topi ishte kombinuar me pantallona me pantallona të zgjeruara në ngjyrë blu marinë dhe sandale të vogla me gisht të hapur, ndërsa aksesorët e stilit Y2K — një bandeau zig-zag, syze të vogla të zeza dhe kufje me tel — e plotësuan veshjen. Siç raporton Harper’s Bazaar.
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