Programi i Little League World Series 2026 për të enjten, oraret televizive dhe parashikimet
Turneu i Little League World Series 2026 nisi të mërkurën dhe ofroi dramatikë që në ndeshjen e parë: Bayonne Central LL (New Jersey) mposhti Bridgewater Joe Lozaro LL (Massachusetts) me një home run vendimtar në të gjashtën nga Mason Rincon. Për pjesën më të madhe të takimit u pa një duel i ngushtë i pitchereve — secila skuadër pranoi vetëm nga një pikë; New Jersey fitoi nga një top i kaluar, ndërsa Anthony Sullivan i Massachusetts barazoi më parë ndeshjen me një goditje. Bayonne përballet të premten me East Side LL (West Chester, Pennsylvania), ndërsa Bridgewater do të luajë të shtunën për të shmangur eliminimin kundër humbësit të Ndeshjes 6 të së enjtes.
Sipas Bleacher Report, programi i së enjtes përfshin katër ndeshje kryesore: Ndeshja 5 — Australia (Ryde Little League) vs Meksika (Municipal De Tijuana LL) në ora 12:00 p.m. në ESPN, parashikim: Meksikë; Ndeshja 6 — Great Lakes (West Side LL, Hamilton, Ohio) vs Mountain (Paseo Verde LL, Henderson, Nevada) në ora 2:00 p.m. në ESPN, parashikim: Great Lakes; Ndeshja 7 — Japonia (Joto LL, Tokio) vs Curaçao (Pariba LL) në ora 4:00 p.m. në ESPN, parashikim: Japonia; Ndeshja 8 — West (Sweetwater Valley LL, Bonita, California) vs Midwest (Davenport Northwest LL) në ora 6:00 p.m. në ESPN2, parashikim: West.
Rezultatet e së mërkurës përfshijnë: Ndeshja 1 — Latin America 2, Caribbean 1; Ndeshja 2 — Northwest 2, Southeast 0; Ndeshja 3 — Asia-Pacific 7, Canada 0; Ndeshja 4 — Metro 2, New England 1. Hapja e turneut vendosi tonin për rivalitete të ngushta dhe momente vendimtare që do të përcaktojnë rrugëtimin drejt fazave eleminuese.
Turneu vazhdon me përballje të dendura midis përfaqësuesve vendas dhe atyre ndërkombëtarë, ndërsa spektatorët mund t’i ndjekin ndeshjet sipas orarit në ESPN dhe ESPN2; burimi i këtyre informacioneve dhe parashikimeve është Bleacher Report.
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