Hamza reagon për sulmin në Uashington: Zero tolerancë për sulme ndaj presidentit amerikan
Në një deklaratë në “X”, Hamza theksoi se “nuk duhet të ketë tolerancë zero për sulme të dhunshme ndaj Presidentit të SHBA-së, institucioneve demokratike apo lirisë së shtypit”.
Ai shtoi gjithashtu se është lehtësuese që Presidenti, Zonja e Parë dhe të gjithë të pranishmit raportohet se janë të padëmtuar.
“Është të paktën qetësuese që Presidenti, Zonja e Parë dhe të gjithë të pranishmit janë të sigurt,” u shpreh Hamza, duke shprehur solidaritet me institucionet amerikane.
Autoritetet amerikane ende nuk kanë dhënë detaje të plota lidhur me rrethanat e ngjarjes.
Ngjarja ndodhi pak pas fjalëve hapëse dhe gjatë shërbimit të darkës, pak përpara se Trump ta mbante fjalimin kryesor në këtë gala, një ngjarje e rëndësishme në kalendarin politik dhe mediatik të Uashingtonit. /Telegrafi/
