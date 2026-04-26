Haradinaj reagon pas incidentit në SHBA, lavdëron institucionet e sigurisë amerikane
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas një incidenti të armatosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ishte prezent presidenti Donald Trump, duke vlerësuar reagimin e institucioneve të sigurisë.
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas një incidenti të armatosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ishte prezent presidenti Donald Trump, duke vlerësuar reagimin e institucioneve të sigurisë.
Në një deklaratë publike, ai është shprehur se “reagimi i institucioneve të sigurisë të Amerikës na bëri krenarë dje. Edhe një sulmues u mposht, ashtu siç do të mposhten çdo herë”.
Haradinaj ka theksuar gjithashtu mbështetjen e Kosovës ndaj SHBA-së, duke shtuar se “Kosova qëndron përherë krah institucioneve të sigurisë së Amerikës dhe popullit amerikan”.
Autoritetet amerikane po trajtojnë rastin, ndërsa liderë të ndryshëm kanë shprehur solidaritet me SHBA-në. /Telegrafi/
