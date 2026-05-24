☁️
Tiranë 25°C · Vranët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
₿ CRYPTO
BTC $76,706 ▲ +1.61% ETH $2,104 ▲ +1.88% XRP $1.3533 ▲ +1.12% SOL $85.6900 ▲ +1.71%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
24 May 2026
Breaking
Rrezikoi pushuesit me gomone, Lamallari: ‘Trimat’ si ky, ta gëzojnë gjobën prej 5 mln lekësh “PD u kthye në parti të një individi”/ Kadilli: Berisha nuk ka më të ardhme politike! Tirana zyrtare notë verbale Rusisë për sulmin në kompleksin rezidencial të ambasadorit Ankesa për ndarjen e buxhetit të kulturës në Kërçovë, vetëm 16% të mjeteve janë ndarë për shqiptarët Harry Kane refuzoi PSG-në për një arsye madhore, por që sot mund të jetë bërë pishman
Menu
Bundesliga

Harry Kane refuzoi PSG-në për një arsye madhore, por që sot mund të jetë bërë pishman

· 1 min lexim

Harry Kane, Michael Olise dhe Rayan Cherki, sot mund të ishin të tre pjesë e ekipit të PSG-së, zbulon L’Equipe. Në vitin 2023, PSG kërkoi me ngulm Harry Kane, por anglezi zgjodhi Bayern sepse sishte i bindur që klubi parizien ishte dobësuar me largimin e Messi-t dhe Neymar dhe nuk do të ishte i aftë të fitonte Champions League.

“Në moshën e tij, ai donte të bashkohej me një klub të aftë për të fituar menjëherë Ligën e Kampionëve. Ai nuk besonte vërtet në projektin e PSG-së”, zbulon L’Equipe, duke iu referuar një burimi të afërt me lojtarin.

Përsa i përket dy emrave të tjerë, edhe Olise veproi dhe mendoi njëjtë si Kane. Francezi zgjodhi Bayern, sepse kishte dyshime për projektin e PSG-së. Cherki refuzoi PSG-në edhe për shkak të dashurisë dhe respektit ndaj klubit dhe tifozëve të Lyon-it, por ehde për shkak të dëshirës së madhe për të punuar me një trajner si Pep Guardiola.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë