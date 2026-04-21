Hawks përmbysin Knicks në minutat e fundit, barazojnë serinë e playoff-it në NBA
McCollum shkëlqen me një performancë të jashtëzakonshme për Atlantën
Udhëhequr nga veterani CJ McCollum, Atlanta Hawks realizuan një përmbysje të vonshme ndaj New York Knicks, duke barazuar serinë e tyre të playoff-it 1-1.
CJ McCollum shënoi gjashtë nga 32 pikët e tij në minutat e fundit të ndeshjes të së hënës mbrëma, ndërsa Hawks, që luanin si mysafirë, u rikthyen nga një deficit prej tetë pikësh për të mposhtur Knicks 107-106 në ndeshjen e dytë të serisë së parë të raundit të Konferencës Lindore.
Pavarësisht se ishin në disavantazh me 14 pikë në çerekun e tretë, Hawks arritën një ecuri 15-6 për të barazuar serinë më të mirë prej shtatë ndeshjesh në 1-1. Ndeshja e tretë do të zhvillohet të enjten mbrëma në Atlanta.
Hawks ishin në avantazh vetëm një herë para se të realizonin përmbysjen në fund, ndërkohë që Jalen Brunson i Knicks shënoi me një goditje të lehtë për ta çuar avantazhin e New York-ut në 100-92 me 5:26 minuta të mbetura. Rivalët shkëmbyen disa dorëzime të pasuksesshme, para se Atlanta të shënonte në tre pozicionet e ardhshme, duke e ngushtuar diferencën në 100-99 me një gjuajtje nga Jalen Johnson.
McCollum shënoi një gjuajtje për të kaluar Hawks në avantazh me 2:08 minuta të mbetura. OG Anunoby i New York-ut humbi dy gjuajtje të lira, ndërsa McCollum realizoi një goditje të shkurtër. Brunson barazoi rezultatin në 103-103 me një gjuajtje për tri pikë, por më pas McCollum i kaloi sërish Hawks përpara me një gjuajtje në minutat e fundit.
Nickeil Alexander-Walker bllokoi një goditje të Brunson dhe ia dha topin Johnson për një dunks që çuan Hawks në 107-103 me 10.2 sekonda të mbetura. Pas një time-out, Brunson shënoi një gjuajtje për tri pikë, por McCollum gaboi në gjuajtjet e lira.
Knicks kishin ende një time-out, por nuk arritën të realizonin gjuajtjen e fundit për fitore, duke humbur mundësinë për të mposhtur Hawks. Atlanta e përfundoi pjesën e fundit me 72.2% saktësi në goditje, ndërsa Knicks mbetën në 22.7% saktësi në të njëjtin çerek.
Jonathan Kuminga kontribuoi me 19 pikë nga stoli për Hawks, ndërsa Johnson shtoi 17 dhe Onyeka Okongwu shënoi 15 pikë. Për Knicks, Brunson udhëhoqi me 29 pikë, Hart regjistroi një dyshe me 15 pikë dhe 13 rikuperime, ndërsa Karl-Anthony Towns shtoi 18 pikë.
