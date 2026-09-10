Haxhiu në Ditën Kombëtare të Zvicrës: Lidhjet mes dy vendeve janë të veçanta
Kryetarja e zgjedhur e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka marrë pjesë të enjten në shënimin e Ditës Kombëtare të Zvicrës, ku ka vlerësuar lart marrëdhëniet mes dy vendeve dhe kontributin e diasporës shqiptare në shoqërinë zvicerane.
Haxhiu ka thënë se Kosova dhe Zvicra kanë ndërtuar ndër vite lidhje të veçanta, të bazuara në miqësi, bashkëpunim dhe lidhjet mes qytetarëve të dy vendeve.
Sipas saj, për shumë familje në Kosovë, Zvicra është prej kohësh pjesë e jetës së përditshme, për shkak të numrit të madh të familjarëve dhe miqve që jetojnë atje.
Ajo ka theksuar se Kosova nuk e harron mbështetjen e Zvicrës në periudhat më të vështira, si dhe kontributin e vazhdueshëm të saj në ndërtimin e institucioneve, zhvillimin e vendit dhe mbështetjen e qytetarëve.
Haxhiu ka përmendur bashkëpunimin politik, sigurinë, arsimin, ekonominë dhe kulturën si fusha ku marrëdhëniet mes Kosovës dhe Zvicrës vazhdojnë të zhvillohen.
Në fjalën e saj, ajo ka vënë në pah edhe kontributin e shqiptarëve nga Kosova në Zvicër, duke përmendur shembuj nga politika dhe shkenca.
“Futbolli është ndoshta shembulli më i dukshëm, por për fat të mirë jo i vetmi. Nga politika te shkenca, njerëz si Ylfete Fanaj dhe Ardian Jusufi tregojnë se ata që dikur gjetën strehë dhe mundësi në Zvicër, sot janë pjesë aktive e zhvillimit dhe e suksesit të saj”, ka thënë Haxhiu.
Ajo ka shprehur krenarinë për këto histori dhe mirënjohjen ndaj Zvicrës, ndërsa popullit zviceran i ka uruar paqe, mirëqenie dhe shëndet.
Haxhiu ka falënderuar gjithashtu përfaqësuesit zviceranë në Kosovë për miqësinë dhe rolin e tyre në rrugëtimin e vendit. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.