Bruno Damiani i Philadelphia Union shpallet Lojtari i Javës pas hat-trickut ndaj FC Cincinnati
Bruno Damiani, sulmuesi 24-vjeçar i Philadelphia Union, realizoi hat-trickun e parë në karrierë në MLS dhe ndihmoi ekipin të fitojë 5-0 ndaj FC Cincinnati. Me këto tre gola ai ka arritur në gjashtë realizime këtë sezon, një më pak se totali i tij në 2025. Performanca e tij ndihmoi Union të zgjaste serinë pa humbje në nëntë ndeshje (7V-0H-2B), një rrugëtim që e lidh me streakun e dytë më të gjatë në historinë e klubit, dhe e ngriti ekipin në vendin e tetë në Konferencën Lindore.
Siç raporton mlssoccer, Damiani u zgjodh Lojtari i Javës për Matchday 25 pas kësaj ndeshjeje. Ai gjithashtu u bë i katërti lojtar uruguaian që shënon hat-trick në sezonin e rregullt të MLS, duke u bashkuar me Luis Suárez, Cristian Techera dhe Diego Rossi, dhe është lojtari i parë i Union që merr këtë vlerësim që nga Tai Baribo në Matchday 13 të sezonit 2025.
Philadelphia kthehet në fushë këtë fundjavë për një ndeshje kundër San Diego FC, një përballje jashtë fushe në Snapdragon Stadium. Fitore e thellë si ajo ndaj Cincinnati rrit presionin dhe pritshmëritë për vazhdimësi në formë për pjesën tjetër të sezonit.
Sipas mlssoccer, zgjedhja për Lojtarin e Javës bazohet në kombinimin e votave të mediave dhe tifozëve: një panel gazetarësh kompozon pjesën kryesore të votimit ndërsa vota e tifozëve përmes rrjeteve sociale mbulon pjesën tjetër të rezultatit.
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