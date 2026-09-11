☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 11 September 2026
S&P 500 7,592 ▼0.58%
DOW 52,064 ▼0.6%
NASDAQ 26,082 ▼0.65%
NAFTA 103.80 ▲1.29%
ARI 4,359 ▼1.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,711 ▼ -1.84% ETH $2,441 ▼ -0.8% XRP $1.3362 ▼ -3.89% SOL $99.0700 ▼ -2.4%
S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 103.80 ▲1.29 % ARI 4,359 ▼1.09 % S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 103.80 ▲1.29 % ARI 4,359 ▼1.09 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
11 Sep 2026
Breaking
Aksident i rëndë në Zvicër, përmbyset autobusi me 48 turistë holandezë, disa viktima Pirates mposhtin White Sox 4-2 në Chicago, 10 shtator 2026 Wendel Clark kujton Barry Melrose: ‘Ai ishte thjesht një njeri i madh’ Një shfaqje surprizë e Princeshës Kate në mbështetje të iniciativës së Princit William për parandalimin e vetëvrasjeve Robert Lewandowski dhe Chicago Fire presin New England Revolution në Soldier Field
Menu
MLS

Si Cavan Sullivan bëri hapin dhe u afirmua te Philadelphia Union

· 3 min lexim

Cavan Sullivan konsiderohet prej vitesh si një nga talentet më të mëdhenj të futbollit të rinj. I vlerësuar si një nga perspektivat më premtuese para se të mbushte 14 vjeç, ai nënshkroi një kontratë të rëndësishme si produkt shtëpie në MLS dhe tejkaloi rekordin e Freddy Adu si lojtari më produktiv 16-vjeçar në historinë e ligës. Kujtohet gjithashtu për ndjekjen e madhe në rrjetet sociale dhe për përfshirjen e tij si kandidat për skuadrën kombëtare të SHBA-së.

Siç raporton mlssoccer, trajnerët dhe shokët e skuadrës kanë pasur një rol kyç në zhvillimin e tij. Ryan Richter, që e ka ndjekur që nga kohët e akademisë, thekson pjekurinë dhe guximin e tij që nga mosha tetëvjeçare. Në dhomën e zhveshjes ai trajtohet si njëri prej skuadrës, madje edhe si vëllai më i ri i disa lojtarëve, dhe skuadrës i pëlqen mënyra si ai mban ekuilibrin midis personalitetit të madh dhe përqendrimit profesional.

Këtë sezon Sullivan po konfirmon shpërthimin e tij: në kampionat ka shënuar katër gola dhe ka dhuruar 10 asistime, ndërsa në garat e CONCACAF ka shtuar edhe 3 gola dhe 4 asistime. Alejandro Bedoya vlerëson transformimin e tij mental, duke thënë se Cavan ka arritur të kanalizojë vetëbesimin në mënyrë konstruktive dhe të ruajë ekuilibrin midis ego-s dhe profesionalizmit.

Ai ka kaluar provat e ndeshjeve të vështira dhe raportet e brendshme tregojnë se reagimet ndaj sfidave i kanë forcuar rolin brenda ekipit. Një incident ndaj Inter Miami ku mori një karton të kuq, që më pas u tërhoq, u përmend si shembull i vendosmërisë së tij për t’u mbrojtur shokëve pa tejkaluar limitet. Trajnerët dhe veteranët si Andre Blake përmendin përmirësimet teknike dhe disiplinën stërvitore; ai u diplomua në YSC Academy dhe përfitoi nga pushimi i Kupës së Botës për të luajtur dhe për të stërvitur me ekipin rezervë të klubit.

Rritja e tij dhe ndikimi në skuadër e bëjnë Sullivan një element vendimtar për vazhdimësinë e sezonit të Philadelphia Union, dhe shumë shohin te ai një lojtar me potencial për të shkuar edhe më lart. Sipas mlssoccer, pritshmëritë mbeten të mëdha dhe shëmbëllen si një nga emrat që mund të ndryshojë fatin e klubit në pjesën e mbetur të kampionatit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu