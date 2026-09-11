Si Cavan Sullivan bëri hapin dhe u afirmua te Philadelphia Union
Cavan Sullivan konsiderohet prej vitesh si një nga talentet më të mëdhenj të futbollit të rinj. I vlerësuar si një nga perspektivat më premtuese para se të mbushte 14 vjeç, ai nënshkroi një kontratë të rëndësishme si produkt shtëpie në MLS dhe tejkaloi rekordin e Freddy Adu si lojtari më produktiv 16-vjeçar në historinë e ligës. Kujtohet gjithashtu për ndjekjen e madhe në rrjetet sociale dhe për përfshirjen e tij si kandidat për skuadrën kombëtare të SHBA-së.
Siç raporton mlssoccer, trajnerët dhe shokët e skuadrës kanë pasur një rol kyç në zhvillimin e tij. Ryan Richter, që e ka ndjekur që nga kohët e akademisë, thekson pjekurinë dhe guximin e tij që nga mosha tetëvjeçare. Në dhomën e zhveshjes ai trajtohet si njëri prej skuadrës, madje edhe si vëllai më i ri i disa lojtarëve, dhe skuadrës i pëlqen mënyra si ai mban ekuilibrin midis personalitetit të madh dhe përqendrimit profesional.
Këtë sezon Sullivan po konfirmon shpërthimin e tij: në kampionat ka shënuar katër gola dhe ka dhuruar 10 asistime, ndërsa në garat e CONCACAF ka shtuar edhe 3 gola dhe 4 asistime. Alejandro Bedoya vlerëson transformimin e tij mental, duke thënë se Cavan ka arritur të kanalizojë vetëbesimin në mënyrë konstruktive dhe të ruajë ekuilibrin midis ego-s dhe profesionalizmit.
Ai ka kaluar provat e ndeshjeve të vështira dhe raportet e brendshme tregojnë se reagimet ndaj sfidave i kanë forcuar rolin brenda ekipit. Një incident ndaj Inter Miami ku mori një karton të kuq, që më pas u tërhoq, u përmend si shembull i vendosmërisë së tij për t’u mbrojtur shokëve pa tejkaluar limitet. Trajnerët dhe veteranët si Andre Blake përmendin përmirësimet teknike dhe disiplinën stërvitore; ai u diplomua në YSC Academy dhe përfitoi nga pushimi i Kupës së Botës për të luajtur dhe për të stërvitur me ekipin rezervë të klubit.
Rritja e tij dhe ndikimi në skuadër e bëjnë Sullivan një element vendimtar për vazhdimësinë e sezonit të Philadelphia Union, dhe shumë shohin te ai një lojtar me potencial për të shkuar edhe më lart. Sipas mlssoccer, pritshmëritë mbeten të mëdha dhe shëmbëllen si një nga emrat që mund të ndryshojë fatin e klubit në pjesën e mbetur të kampionatit.
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