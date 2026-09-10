SHBA dhe Franca sigurojnë vendet në gjysmëfinale të Kupës së Botës FIBA 2026
Shtetet e Bashkuara dhe Franca avancuan në gjysmëfinalet e Kupës së Botës FIBA për femra, duke konfirmuar pritshmëritë pas paraqitjeve të tyre të forta në çerekfinale. Ndeshjet e gjysmëfinales do të luhen të shtunën, me Francën ndaj Gjermanisë në orën 10:30 a.m. (ET) dhe Spanjën ndaj Shteteve të Bashkuara në orën 2:00 p.m. (ET). Kuotat e vlefshme para ndeshjeve tregojnë Shtetet e Bashkuara si favorite kryesore, ndërsa Spanja dhe Gjermania kanë shanset më të ulëta.
Sipas Bleacher Report, SHBA-ja kaloi ngërçin e fazës së grupeve pas një fitoreje të ngushtë 55-52 ndaj Italisë, për të vijuar me fitoren e thellë ndaj Republikës Çeke (+41) dhe një triumf bindës në çerekfinale kundër Hungarisë me 52 pikë diferencë. Në atë ndeshje Napheesa Collier ishte më efikase me 19 pikë, ndërsa Caitlin Clark afro u ndal në një tjetër double-double me 10 pikë dhe 9 asistime. Spanja arriti në gjysmëfinale duke mposhtur Australi-n e dëmtuar, ku skuadra kundërshtare humbi Ezi Magbegor për shkak të një rupturë të ACL dhe pati mungesa të tjera; spanjollët udhëhiqeshin që nga çereku i parë dhe ruajtën një epërsi të qartë gjatë gjithë takimit.
Franca dominoi fazën e grupeve, duke fituar tre ndeshjet me një diferencë totale prej 127 pikësh, dhe arriti të vazhdojë këtë ritëm në çerekfinale me një fitore 90-61 ndaj Kinës. Marine Johannes, Gabby Williams dhe Janelle Salaün shënuan në shifra dyshifrore në atë takim. Nga ana tjetër, Gjermania si vendase përfitoi nga mbështetja e tifozëve për të eliminuar Belgjikën; Leonie Fiebich shënoi 17 pikë dhe mori 10 kërcime, ndërsa Nyara Sabally regjistroi 16 pikë dhe 12 kërcime. Emma Meesseman dha 29 pikë për Belgjikën, por nuk mjaftoi për të ndalur avancimin e Gjermanisë.
Me talentin e grupeve dhe paraqitjet e fundit, shanset për një finale mes Shteteve të Bashkuara dhe Francës mbeten të mëdha, megjithëse Gjermania dhe Spanja sjellin rivalitet dhe energji të fortë në semifinale. Siç raporton Bleacher Report, pritshmëritë mbeten që ndeshjet e së shtunës të përcaktojnë dy skuadrat që do të luftojnë për medaljen e artë në fazat përmbyllëse.
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