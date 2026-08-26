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Sporti

Holanda si Italia: Donim Guardiolën për rolin e trajnerit, por ai na tha…

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Jo vetëm Italia. Disponueshmëria e Pep Guardiolës, i cili u largua nga Manchester City në fund të sezonit të kaluar, ka tërhequr vëmendjen e shumë ekipeve kombëtare, të gatshme të rikthehen te trajneri spanjoll pas Kupës së Botës.

Spanjolli përfundoi dhe në listën e Holandës, ndërsa ata kërkonin një trajner për ta rindërtuar skuadrën pas Kupës së Botës zhgënjyese nën drejtimin e Ronald Koeman. Drejtori teknik Nigel de Jong zbuloi sfondin, duke folur gjatë konferencës për shtyp të prezantimit të Xavit: “Kandidati ynë i parë për të zëvendësuar Ronald Koeman ishte Pep Guardiola, por ai na tha se donte të merrte një pushim. Kandidati ynë i dytë ishte Arne Slot, por ai preferonte të qëndronte aktiv në futbollin e klubeve. Pastaj kaluam te kandidati i tretë, njeriu pranë meje, Xavi Hernandez”.

Nga ana e tij, ish-mesfushori dhe trajneri i Barcelonës, dhe trajneri i ri i Holandës, nuk e priti keq pranimin se ishte një “zgjedhje e tretë”: “Epo, nuk është një pozicion i keq për të qenë pas Guardiolës dhe Slot, apo jo? Nuk më intereson nëse jam i treti apo i dhjeti, sepse kam ardhur në universitetin e futbollit. Ne do të punojmë me pasion, ambicie dhe dëshirë, në mënyrë që 18 milionë holandezë të jenë krenarë për ekipin tonë”.

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