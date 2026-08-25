Qytetarët e Divjakës kundër shkrirjes së bashkisë, mbajnë protestën e 26-të! Thirrje deputetëve të mos e votojnë Terr
Qytetarët e Divjakës zhvilluan sot ditën e 26-të të protestës së tyre kundër reformës së re administrative-territoriale të propozuar nga Partia Socialiste, e cila parashikon shkrirjen e kësaj bashkie së bashku me 14 të tjera në shkallë vendi.
Gjatë fjalimeve të mbajtura në shesh, organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve për një pjesëmarrje, me qëllim që reagimi i komunitetit të jetë sa më i fuqishëm.
Ata i janë drejtuar me një apel të drejtpërdrejtë deputetëve që përfaqësojnë zonën në Kuvend, duke u kërkuar që të dalin në mbështetje të banorëve dhe të votojnë kundër këtij projekti që e kthen Divjakën dekada pas.
Protestuesit u shprehën të vendosur për të mos hequr dorë nga qëndresa e tyre deri në ditën e fundit, me qëllim që projektligji që shkrin 15 bashki të mos kalojë për miratim në Parlament.
Ashtu si çdo natë, edhe mbrëmja e 26-të e qëndresës qytetare është mbyllur me një marshim në rrugët kryesore të qytetit të Divjakës, ku banorët kanë vijuar thirrjet e tyre kundër prishjes së autonomisë vendore të bashkisë.
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