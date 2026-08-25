SHBA – Trump ul flamujt në gjysmë shtizë në nderim të Dolly Parton
UASHINGTON, 25 gusht /ATSH-AFP/ – Presidenti amerikan, Donald Trump urdhëroi sot që flamujt të valëviten në gjysmë shtizë në ndërtesat publike në të gjithë Shtetet e Bashkuara për një javë, si një homazh për Dolly Parton, të cilën ai e quajti “një humbje të vërtetë për miliona njerëz”.
“Nuk ka pasur kurrë askënd si ajo dhe nuk do të ketë kurrë më”, shkroi presidenti amerikan në rrjetin e tij social Truth pas vdekjes së mbretëreshës së muzikës country, një ikonë popullore, vdekja e së cilës ka prekur të gjithë kombin.
Superylli amerikan i muzikës country, Dolly Parton, ka vdekur në moshën 80-vjeçare, tha nipi i saj, Brian Seaver, në një video të ndarë në llogaritë e saj në mediat sociale të martën.
Muzikantja ishte më e njohur për hitet e saj që përcaktojnë zhanrin, duke përfshirë “9 To 5”, “I Will Always Love You” dhe “Jolene”.
Në videon e ndarë në Instagram dhe X, nipi i Parton tha se “emri im është Brian Seaver, djali i Cassie Parton, dhe unë përfaqësoj familjen Parton dhe Owens sot duke njoftuar ndarjen nga jeta të tezes sime, Dolly Rebecca Parton Dean”.
Ai shtoi se “ky njoftim me video është diçka që Dolly ma kërkoi vite më parë, përpara se ta përvetësoja plotësisht si një realitet të ardhshëm. Si kreu i saj i sigurisë për më shumë se dy dekada, një rol që e mbajti babai im Larry para meje, e kam imagjinuar peshën e këtij momenti, por nuk e kam ndjerë vërtet deri më tani”./ a.jor.
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