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Kosova

Imami Labinot Maliqi përkujton Nënë Terezën: Le të jetë kujtimi i saj urë respekti

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Imami i xhamisë “Bedri Kamberi” në Prishtinë, Labinot Maliqi, ka përkujtuar humanisten shqiptare Gonxhe Bojaxhiu, e njohur në mbarë botën si Nënë Tereza, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Bamirësisë.

Maliqi ka vlerësuar veprën humanitare të Nënë Terezës, duke e cilësuar atë si një figurë që e shndërroi mëshirën në vepër dhe shërbimin ndaj njerëzve në një gjuhë të përbashkët.

“Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Bamirësisë, si imam shqiptar, e kujtoj veprën e saj, në shërbim të njerëzve në nevojë”, ka shkruar Maliqi.

Duke iu referuar mësimeve të Kuranit, ai ka theksuar rëndësinë e bamirësisë dhe respektit ndërmjet njerëzve, pavarësisht dallimeve fetare.

“Kurani Famëlartë, i mëson besimtarët: “Dhe bëni mirë, se Zoti me të vërtetë i do bamirësit!” | KURAN, 02:195 |”, ka shtuar Maliqi.

“Nuk kemi nevojë të besojmë njësoj për ta njohur të mirën e njëri-tjetrit. Kombi shqiptar është më i fortë kur secili e ruan besimin e vet, respekton tjetrin dhe punon për të mirën e përbashkët”, ka thënë ai.

Në fund, Maliqi ka bërë thirrje që kujtimi i Nënë Terezës të shërbejë si urë respekti dhe si nxitje për më shumë mirësi e paqe në shoqëri./Telegrafi/

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