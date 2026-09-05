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Bota

FOKUS – Kremlini: Putin urdhëron ndërprerje 3-ditore të sulmeve ndaj Kievit përpara vizitës së të dërguarve amerikanë

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sulmeve ndaj Kievit

MOSKË, 5 shtator /ATSH – AA/ – Presidenti rus Vladimir Putin të shtunën urdhëroi ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për tri ditë, duke filluar nga mesnata sipas kohës lokale, njoftoi Kremlini.

Në një intervistë për agjencinë shtetërore ruse të lajmeve TASS, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se vendimi është marrë në prag të vizitës së planifikuar në Kiev të të dërguarit të posaçëm të SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndrit të presidentit Donald Trump, Jared Kushner.

“Presidenti rus dhe Komandanti i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, Putin, urdhëroi ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për tri ditë, duke filluar nga mesnata e sotme. Kjo lidhet me bisedimet amerikane në Kiev”, tha Peskov.

Peskov tha se Putin do të takohet me Witkoffin dhe Kushnerin më vonë gjatë mbrëmjes, duke shtuar se takimi do të zhvillohet dhe se diskutimet zakonisht kanë qenë të gjata.

Witkoff dhe Kushner mbërritën më herët të shtunën në Moskë për bisedime që synojnë përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë. Të dërguarit amerikanë pritet të vizitojnë Kievin të dielën, për herë të parë pas udhëtimit të tyre në Moskë.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se të dërguarit amerikanë do të vizitojnë Kievin të dielën, pas udhëtimit të tyre në Moskë.

Witkoff dhe Kushner nuk e kanë vizituar asnjëherë Kievin, ndërsa të dy kanë udhëtuar disa herë në Moskë që nga fillimi i bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja. Vizita e tyre e fundit ishte më 22 janar, kur u takuan me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin.

Trump tha të premten se Kushner dhe Witkoff do të udhëtonin në Moskë jo me propozime të reja, por me një propozim që synon përfundimin e luftës.

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