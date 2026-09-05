BDI: Shqiptarët gjithkund të përjashtuar, VLEN hesht

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EUR/TRY
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EUR/JPY
181.41
EUR/CAD
1.6064
EUR/USD
1.1613
EUR/GBP
0.8592
EUR/CHF
0.9406
EUR/ALL
92.1660
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3410
EUR/TRY
56.2380
EUR/JPY
181.41
EUR/CAD
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