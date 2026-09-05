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05 Sep 2026
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Maqedonia

BDI: Shqiptarët gjithkund të përjashtuar, VLEN hesht

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Nga ceremonitë shtetërore, te sporti, kultura dhe institucionet – shqiptarët po përjashtohen gjithkund, ndërsa VLEN hesht.

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