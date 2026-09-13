Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 13 shtator 2026: Peshqit afrohen te një vendim i madh
Venusi i jep Akrepit mundësinë të marrë një përgjigje nëse guxon të japë sinjalin e parë, ndërsa Peshqit mund të rikthejnë seriozisht një projekt martese ose bashkëjetese. Për Dashin, sfida e ditës është tjetër: të mos lejojë një padrejtësi apo vonesë ta çojë në reagim impulsiv
Dashi
Kjo e diel mund të nisë me pak nervozizëm dhe me mendime që vazhdojnë të rikthehen.
Kur ndiheni të trajtuar padrejtësisht ose kur diçka nuk ecën sipas planit, e keni të vështirë ta hiqni mendjen prej saj. Një çështje e pazgjidhur mund t’ju mbajë të tensionuar edhe sot.
Mund të ketë vonesa, pengesa ose njerëz që nuk ju mbështesin sa duhet në punë. Megjithatë, ju e dini mirë sa keni bërë deri këtu dhe nuk duhet ta vini në dyshim vlerën tuaj.
Sidomos nëse mes qershorit dhe korrikut pati një situatë që ju detyroi të ndalonit, sot nuk ia vlen ta rijetoni në mendje.
Mos reagoni ndaj provokimeve dhe mos u përpiqni t’i përgjigjeni çdo fjale.
Qetësia sot është arma juaj më e fortë.
Demi
Venusi dhe Jupiteri e vendosin vëmendjen te një çështje sentimentale ose praktike që duhet rregulluar.
Në çift mund të ketë diçka të mbetur pezull, ndërsa për ata që bashkëjetojnë mund të dalin në plan të parë edhe shpenzimet e shtëpisë, një blerje ose një çështje prone që po ecën më ngadalë nga sa pritej.
Shumë situata duket sikur janë zvarritur.
Por sot nuk është dita për të bërë bilance të ftohta.
Në dashuri duhet më shumë dialog dhe më shumë gatishmëri për të kuptuar nevojat e personit që keni pranë.
Një problem që duket i madh mund të bëhet shumë më i thjeshtë nëse ndryshoni tonin e bisedës.
Mos u përqendroni vetëm te ajo që mungon. Shikoni edhe atë që ende funksionon.
Binjakët
Më në fund vjen pak frymëmarrje.
Hëna bëhet më aktive dhe ju ndihmon të lini pas tensionet që janë ndier deri të premten.
Mërkuri është në favor dhe ndihmon marrëveshjet, negociatat, kontaktet dhe çdo situatë ku duhen gjetur fjalët e duhura.
Nëse një diskutim kishte ngecur, sot mund të bëhet shumë më i lehtë.
Edhe dashuria zgjohet.
Beqarët duhet të shohin më me vëmendje rreth vetes.
Një person që deri tani e kishit konsideruar thjesht njohje mund të bëhet më interesant, ose mund të vijë një mesazh që ndryshon tonin e ditës.
Mos e kaloni gjithë të dielën duke menduar për punën.
Gaforrja
Sot nuk është dita më e mirë për t’u përplasur me njerëzit.
Në familje mund të ketë tension dhe një bisedë e vogël mund të zmadhohet më shumë seç duhet.
Një pjesë e nervozizmit vjen nga ndjesia se jepni shumë dhe merrni më pak vëmendje apo afeksion nga sa dëshironi.
Problemi është se Gaforrja shpesh nuk e thotë hapur atë që i nevojitet.
Prisni që personi tjetër ta kuptojë vetë.
Dhe nëse nuk vjen gjesti që prisnit, zhgënjimi bëhet më i madh.
Sot provoni diçka më të thjeshtë: thoni qartë atë që ndieni.
Një bisedë e qetë mund të shmangë një debat që nuk ju duhet.
Luani
Dita është më aktive, edhe pse lodhja e javëve të fundit vazhdon të ndihet.
Në punë po hyni në një periudhë ku mund të provoni rrugë të reja, të merrni iniciativa ose të riktheheni te një projekt që kishte humbur ritëm.
Ambicia nuk mungon.
Por duhet të menaxhoni më mirë energjinë dhe të mos e konsumoni të gjithën në pak ditë.
Në dashuri situata është më e ndërlikuar.
Në çiftet e gjata mund të ketë hyrë rutina, ndërsa marrëdhëniet që kanë kaluar ulje-ngritje gjatë muajve të fundit mund të shohin rikthimin e ndonjë tensioni të vjetër.
Mos mendoni menjëherë se gjithçka po shkon keq.
Pyetja është nëse problemi është i sotëm apo thjesht diçka e vjetër që nuk është zgjidhur plotësisht.
Virgjëresha
Keni projekte të mëdha për të ardhmen dhe Paolo Fox vazhdon të drejtojë vëmendjen te viti 2027.
Kjo nuk do të thotë se duhet të prisni deri atëherë që gjërat të përmirësohen.
Përkundrazi, ndryshimi ka filluar tashmë.
Disa pika të sigurta të jetës suaj mund të jenë ndryshuar që në pranverë, të tjera më vonë, dhe tani po krijohen kushte të reja.
Për Virgjëreshën, e cila kërkon stabilitet dhe siguri, një rrugë e panjohur mund të duket e rrezikshme.
Por pikërisht ajo që sot e konsideroni problem mund të rezultojë zgjidhje më vonë.
Viti i ardhshëm, sidomos me hyrjen e Jupiterit në shenjë, mund t’i japë më shumë kuptim ndryshimeve të sotme.
Në dashuri, ndërkohë, ka sinjale pozitive dhe më shumë hapësirë për ndjenja të sinqerta.
Peshorja
Jeni në një fazë ku njerëzit ju dëgjojnë më shumë.
Marrëdhëniet shoqërore janë të favorshme dhe mund të merrni reagime të mira për idetë ose projektet tuaja.
Mërkuri në shenjë ju ndihmon të flisni me bindje dhe të bëni të tjerët ta kuptojnë më mirë pikëpamjen tuaj.
Nëse duhet të prezantoni një ide, të bindni dikë ose të mbroni një projekt, dita është e favorshme.
Edhe dashuria sjell ndjesi të këndshme.
Një takim, një bisedë ose një propozim mund t’ju japë më shumë entuziazëm.
Shfrytëzojeni këtë periudhë për të afruar njerëzit e duhur, jo vetëm për të mbledhur miratim.
Akrepi
Venusi është në shenjën tuaj dhe kjo e bën të dielën shumë interesante për dashurinë.
Nëse ka një person që ju pëlqen ose që dëshironi ta njihni më mirë, sot mund të jetë dita e duhur për të dhënë një sinjal.
Mos prisni gjithmonë që të tjerët të bëjnë hapin e parë.
Një gjest i vogël mund t’ju japë përgjigjen që kërkoni.
Edhe në marrëdhëniet ekzistuese është momenti të lini pas një sjellje ose një episod që ju ka lënduar.
Falja nuk do të thotë të harroni gjithçka, por të mos lejoni që e kaluara të vazhdojë të drejtojë të tashmen.
Edhe puna po nis të lëvizë.
Një situatë që dukej e mbyllur ose e ngadalësuar mund të rilindë me kushte më interesante.
Shigjetari
Hëna është aktive dhe Saturni formon një ndikim shumë të mirë.
Kjo ju ndihmon të shikoni përpara me më shumë besim dhe të mendoni seriozisht për të ardhmen.
Keni nevojë për ndryshim, udhëtime, eksperienca dhe njerëz që ju nxjerrin nga rutina.
Një projekt i nisur pa shumë bujë vitin e kaluar ose në muajt e parë të këtij viti mund të rezultojë shumë më i rëndësishëm nga sa mendonit.
Mos e lini në plan të dytë.
Edhe marrëdhëniet janë intensive.
Luani, Dashi dhe Ujori mund t’ju japin emocione të forta, ndërsa me Virgjëreshën ose Binjakët mund të lindin më lehtë mosmarrëveshje.
Mos lejoni që një debat i vogël t’ju largojë nga ajo që po ndërtoni.
Bricjapi
Mund të jeni ende pak të irrituar nga diçka që ndodhi dje.
Edhe sot mund të ketë provokime dhe nuk toleroni lehtë njerëzit që ndërhyjnë në çështjet tuaja.
Prandaj mund të dëshironi të qëndroni pak më shumë vetëm.
Kjo nuk është domosdoshmërisht negative.
Pak qetësi ju ndihmon të mendoni, sidomos kur keni shumë përgjegjësi profesionale.
Lajmi i mirë është se kjo duket si dita e fundit e një faze më nervoze.
Edhe dashuria bëhet më e lehtë për t’u jetuar, sepse angazhimet fillojnë të ulen dhe nga e hëna mund të rikthehen më shumë kohë dhe dëshirë për personin që keni pranë.
Ujori
Hëna është në një pozicion të mirë, por në dashuri mbeten disa pikëpyetje.
Mund të ndiheni të tërhequr nga një person që është larg mënyrës suaj të të menduarit ose që nuk ju jep qartësinë që kërkoni.
Ujori shpesh idealizon atë që nuk mund ta ketë lehtë.
Por nëse një person është emocionalisht i paarritshëm ose nuk është realisht i disponueshëm, insistimi mund t’ju lodhë.
Venusi ju kërkon më shumë realizëm.
Një histori që sjell më shumë shqetësime sesa kënaqësi mund të ketë nevojë të mbyllet.
Sot bëni pak “pastrim” emocional.
Mos ndiqni një ide vetëm sepse ju pëlqen mënyra si tingëllon. Shikoni nëse ekziston vërtet në realitet.
Peshqit
Jetojeni këtë të diel sa më mirë në dashuri.
Një projekt martese ose bashkëjetese mund të jetë vonuar, por kjo nuk do të thotë se është anuluar.
Nëse është ajo që dëshironi të dy, ka ende mundësi që të realizohet.
Edhe marrëdhëniet shoqërore janë më të lehta dhe Saturni nuk krijon më të njëjtën tension që kishte më parë.
Venusi është në një pozicion shumë të mirë dhe favorizon edhe udhëtimet, njohjet dhe kontaktet jashtë ambientit të zakonshëm.
Për disa Peshq, një njohje e bërë gjatë korrikut ose gushtit, ndoshta gjatë pushimeve, mund të ketë lënë më shumë gjurmë nga sa ishte menduar.
Një miqësi mund të jetë kthyer gradualisht në ndjenjë.
Sot zemra është pjesa më interesante e horoskopit tuaj.
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