PDK bojkoton seancën e sotme, do ti drejtohet Kushtetueses
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) nuk do të marrë pjesë në seancën e sotme të Kuvendit.
Këtë e ka konfirmuar për Telegrafin sekretarja e përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku.
Çitaku ka bërë të ditur se vendimi lidhet me pritjen e vendimit të Gjykatës Kushtetuese, ndërsa ka theksuar se PDK-ja nuk po heq dorë nga e drejta e saj.
“Shefi i Grupit Parlamentar Arian Tahiri e dorëzon letrën në Kuvend që deri sa ta sqarojë Gjykata, nuk marrim pjesë. Nuk heqim dorë nga e drejta, po e presim vendimin e Gjykatës”, ka deklaruar Çitaku për Telegrafin.
Ajo shtoi se po presin afatin e fundit për tiu drejtuar Gjykatës Kushtetuese.
PDK-ja pritet të qëndrojë jashtë seancës deri në sqarimin e çështjes nga Gjykata Kushtetuese.
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