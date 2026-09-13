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Kosova

PDK bojkoton seancën e sotme, do ti drejtohet Kushtetueses

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Partia Demokratike e Kosovës (PDK) nuk do të marrë pjesë në seancën e sotme të Kuvendit.

Këtë e ka konfirmuar për Telegrafin sekretarja e përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku.

Çitaku ka bërë të ditur se vendimi lidhet me pritjen e vendimit të Gjykatës Kushtetuese, ndërsa ka theksuar se PDK-ja nuk po heq dorë nga e drejta e saj.

“Shefi i Grupit Parlamentar Arian Tahiri e dorëzon letrën në Kuvend që deri sa ta sqarojë Gjykata, nuk marrim pjesë. Nuk heqim dorë nga e drejta, po e presim vendimin e Gjykatës”, ka deklaruar Çitaku për Telegrafin.

Ajo shtoi se po presin afatin e fundit për tiu drejtuar Gjykatës Kushtetuese.

PDK-ja pritet të qëndrojë jashtë seancës deri në sqarimin e çështjes nga Gjykata Kushtetuese.

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