Horoskopi

Horoskopi sipas Jorgo Pullës, cilat janë shenjat më të favorizuara

· 2 min lexim

Dashi

Sot mund të ndiheni më energjikë dhe të gatshëm për sfida të reja. Puna e përbashkët me të tjerët do të japë rezultate të mira. Kujdes me vendimet impulsive.

Demi

Është një ditë e favorshme për të rregulluar çështje financiare ose për të bërë plane afatgjata. Shëndeti kërkon pak kujdes, mos e neglizhoni ushqimin dhe pushimin.

Binjakët

Komunikimi do të jetë forca juaj sot. Ide të reja mund të sjellin mundësi profesionale. Shmangni debatet e kota dhe përqendrohuni tek zgjidhjet.

Gaforrja

Mund të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe reflektim. Marrëdhëniet personale kërkojnë kujdes dhe durim. Koha e kaluar me familjen do t’ju japë energji.

Luani

Sot jeni më të guximshëm dhe të vetëbesueshëm. Projekte kreative mund të përfitojnë nga kjo energji. Shmangni arrogancën, të tjerët mund ta perceptojnë negativisht.

Virgjëresha

Ditë e favorshme për organizim dhe planifikim. Kujdesi ndaj detajeve do t’ju ndihmojë të shmangni gabime. Shëndeti mund të përmirësohet me pak aktivitet fizik.

Peshorja

Marrëdhëniet shoqërore janë në fokus. Një dialog i sinqertë mund të zgjidhë keqkuptime të vjetra. Ekuilibri dhe harmonizimi i situatave do t’ju sjellë paqe.

Akrepi

Intensiteti emocional mund të rritet. Mos merrni vendime të nxituara, veçanërisht në dashuri. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet impulsive.

Shigjetari

Sot është një ditë për aventurë dhe ide të reja. Liri dhe kreativitet janë në kulmin e tyre. Kujdes me premtimet që bëni, mos e teproni.

Bricjapi

Puna dhe përgjegjësitë kërkojnë fokus. Konsistenca dhe durimi do të japin rezultate. Marrëdhëniet profesionale mund të përmirësohen përmes bashkëpunimit.

Ujori

Ditë e favorshme për projekte inovative dhe ide të reja. Shkëmbimi i mendimeve do t’ju ndihmojë të gjeni zgjidhje. Kujdes mos e humbni energjinë me konflikte të kota.

Peshqit

Intuita dhe ndjenja emocionale janë të forta sot. Besoni tek instinktet tuaja, por qëndroni realë me planet e përditshme. Një moment relaksi mund të sjellë qetësi të madhe.

