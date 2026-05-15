Horoskopi sipas Jorgo Pullës, cilat janë shenjat më të favorizuara
Dashi
Sot mund të ndiheni më energjikë dhe të gatshëm për sfida të reja. Puna e përbashkët me të tjerët do të japë rezultate të mira. Kujdes me vendimet impulsive.
Demi
Është një ditë e favorshme për të rregulluar çështje financiare ose për të bërë plane afatgjata. Shëndeti kërkon pak kujdes, mos e neglizhoni ushqimin dhe pushimin.
Binjakët
Komunikimi do të jetë forca juaj sot. Ide të reja mund të sjellin mundësi profesionale. Shmangni debatet e kota dhe përqendrohuni tek zgjidhjet.
Gaforrja
Mund të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe reflektim. Marrëdhëniet personale kërkojnë kujdes dhe durim. Koha e kaluar me familjen do t’ju japë energji.
Luani
Sot jeni më të guximshëm dhe të vetëbesueshëm. Projekte kreative mund të përfitojnë nga kjo energji. Shmangni arrogancën, të tjerët mund ta perceptojnë negativisht.
Virgjëresha
Ditë e favorshme për organizim dhe planifikim. Kujdesi ndaj detajeve do t’ju ndihmojë të shmangni gabime. Shëndeti mund të përmirësohet me pak aktivitet fizik.
Peshorja
Marrëdhëniet shoqërore janë në fokus. Një dialog i sinqertë mund të zgjidhë keqkuptime të vjetra. Ekuilibri dhe harmonizimi i situatave do t’ju sjellë paqe.
Akrepi
Intensiteti emocional mund të rritet. Mos merrni vendime të nxituara, veçanërisht në dashuri. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet impulsive.
Shigjetari
Sot është një ditë për aventurë dhe ide të reja. Liri dhe kreativitet janë në kulmin e tyre. Kujdes me premtimet që bëni, mos e teproni.
Bricjapi
Puna dhe përgjegjësitë kërkojnë fokus. Konsistenca dhe durimi do të japin rezultate. Marrëdhëniet profesionale mund të përmirësohen përmes bashkëpunimit.
Ujori
Ditë e favorshme për projekte inovative dhe ide të reja. Shkëmbimi i mendimeve do t’ju ndihmojë të gjeni zgjidhje. Kujdes mos e humbni energjinë me konflikte të kota.
Peshqit
Intuita dhe ndjenja emocionale janë të forta sot. Besoni tek instinktet tuaja, por qëndroni realë me planet e përditshme. Një moment relaksi mund të sjellë qetësi të madhe.
