Houthit paralajmërojnë ndërhyrje ushtarake në mbështetje të Iranit
Tensionet në Lindjen e Mesme rrezikojnë të përshkallëzohen më tej, pasi rebelët Houthi në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë paralajmëruar se janë gati të ndërhyjnë ushtarakisht nëse konflikti kundër Iranit zgjerohet ose nëse Deti i Kuq përdoret për operacione sulmuese kundër aleatit të tyre.
Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, deklaroi në një fjalim televiziv se “gishtat tanë janë mbi këmbëzën” për një ndërhyrje të drejtpërdrejtë ushtarake, në rast se vende të tjera i bashkohen United States dhe Israel në luftën kundër Iran, ose nëse Deti i Kuq përdoret për operacione armiqësore kundër tij.
Deklarata e Houthive rrit ndjeshëm shqetësimet për një konflikt më të gjerë rajonal, duke pasur parasysh aftësinë e këtij grupi për të goditur objektiva në distanca të mëdha dhe për të ndërprerë rrugët kryesore detare rreth Gadishullit Arabik. Kontrolli i tyre mbi kryeqytetin Sanaa dhe një pjesë të madhe të veriperëndimit të Jemenit që nga viti 2014 i jep atyre një pozicion strategjik në rajon.
Pas fillimit të luftës në Gaza në tetor 2023, Houthit kanë kryer sulme me dronë dhe raketa kundër Izraelit, si dhe kanë shënjestruar anije në Detin e Kuq, duke deklaruar se veprojnë në solidaritet me palestinezët. Këto veprime kanë ndikuar drejtpërdrejt në sigurinë e transportit detar ndërkombëtar dhe në ekonominë globale.
Në të njëjtën kohë, Izraeli dhe SHBA kanë ndërmarrë sulme të përsëritura në Jemen, duke goditur objektiva që përfshijnë infrastrukturë civile dhe strategjike, në një përpjekje për të dobësuar kapacitetet ushtarake të Houthive.
Megjithatë, në maj të këtij viti u arrit një armëpushim i përkohshëm mes Houthive dhe SHBA-së, i cili përfshinte ndalimin e sulmeve ndaj anijeve amerikane në Detin e Kuq. Më pas, grupi ndaloi edhe sulmet ndaj Izraelit dhe anijeve të lidhura me të, pas një marrëveshjeje armëpushimi në Gaza.
Në deklaratën e fundit, Saree theksoi gjithashtu se Houthit nuk do të lejojnë që Deti i Kuq të përdoret për operacione armiqësore kundër Iranit apo vendeve të tjera myslimane, ndërsa paralajmëroi kundër çdo përpjekjeje për të ashpërsuar bllokadën ndaj Jemenit.
Ai bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve nga SHBA dhe Izraeli kundër Iranit, territoreve palestineze, Libanit dhe Irakut, duke e paraqitur situatën si pjesë të një përballjeje më të gjerë rajonale.
Analistët paralajmërojnë se çdo ndërhyrje e drejtpërdrejtë e Houthive mund të çojë në një zinxhir reagimesh ushtarake në gjithë rajonin, duke rritur rrezikun për një konflikt të hapur me pasoja të mëdha për stabilitetin global dhe ekonominë ndërkombëtare.
