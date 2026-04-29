Hoxha dhe e Dërguara Çeke diskutuan për avancimin e procesit të zgjerimit të BE-së
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, zhvilloi më 29 prill një takim me të Dërguarën e Posaçme të Republikës Çeke për Ballkanin Perëndimor, Edita Hrdá. Në takim u diskutuan prioritetet për avancimin e integrimit evropian të rajonit dhe mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dypalësh.
Sipas TV Klan, palët rikonfirmuan angazhimin për të nxitur procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian si një investim strategjik për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.
Gjatë bisedimeve u theksua angazhimi i Shqipërisë për të vijuar reformat në rrugën drejt anëtarësimit në BE, ndërsa u vlerësua mbështetja e Republikës Çeke për një proces zgjerimi të bazuar në meritë dhe kredibilitet. Takimi u cilësua si një hap përforcues për koordinimin e politikave dhe agjendës evropiane rajonale.
Ministri Hoxha përmendi gjithashtu shkëmbimin e ideve me ambasadoren Hrdá dhe rikonfirmoi përkushtimin për përparim të qëndrueshëm drejt integrimit evropian, një informacion që u raportua edhe nga TV Klan.
