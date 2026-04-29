☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,120 ▼0.26%
DOW 48,814 ▼0.67%
NASDAQ 24,586 ▼0.32%
NAFTA 107.16 ▲7.24%
ARI 4,560 ▼1.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $75,954 ▼ -0.12% ETH $2,270 ▼ -0.58% XRP $1.3661 ▼ -0.78% SOL $83.1000 ▼ -0.52%
29 Apr 2026
Breaking
Haxhiu takon të enjten krerët e partive politike për të caktuar datën e zgjedhjeve Molliqaj: Në pesë vitet e fundit ka munguar opozita, PSD do të jetë alternativë e vërtetë Mudryk i Chelsea, pezullim 4-vjeçar nga FA Europa & Conference League: Mësohen gjysmëfinalistët e parë. Ekipi i Bundesligës turpëron spanjollët e Celta Vigo Dëmtim serioz, braziliani i Realit humbet Botërorin
Menu
Politika

Hoxha dhe e Dërguara Çeke diskutuan për avancimin e procesit të zgjerimit të BE-së

· 1 min lexim

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, zhvilloi më 29 prill një takim me të Dërguarën e Posaçme të Republikës Çeke për Ballkanin Perëndimor, Edita Hrdá. Në takim u diskutuan prioritetet për avancimin e integrimit evropian të rajonit dhe mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dypalësh.

Sipas TV Klan, palët rikonfirmuan angazhimin për të nxitur procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian si një investim strategjik për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.

Gjatë bisedimeve u theksua angazhimi i Shqipërisë për të vijuar reformat në rrugën drejt anëtarësimit në BE, ndërsa u vlerësua mbështetja e Republikës Çeke për një proces zgjerimi të bazuar në meritë dhe kredibilitet. Takimi u cilësua si një hap përforcues për koordinimin e politikave dhe agjendës evropiane rajonale.

Ministri Hoxha përmendi gjithashtu shkëmbimin e ideve me ambasadoren Hrdá dhe rikonfirmoi përkushtimin për përparim të qëndrueshëm drejt integrimit evropian, një informacion që u raportua edhe nga TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

