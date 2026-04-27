Hoxha dhe Mexhiti nga Tirana: Bashkëpunim për mbështetjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut
27 prill 2026 — Ministri për Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, zhvilloi në Tiranë një konferencë të përbashkët me Izet Mexhitin, kryetar i Lëvizjes Demokratike në Maqedoninë e Veriut. Të dy shprehën gatishmërinë për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe dhe për të avancuar projekte të përbashkëta, ndërsa Mexhiti theksoi se Shqipëria mban përgjegjësi ndaj komuniteteve shqiptare jashtë kufijve dhe se shqiptarët në RMV kanë nevojë për përkrahjen e institucioneve kombëtare. Ai përmendi edhe rëndësinë e zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit dhe mbështetjen për procesin e integrimit evropian, si dhe nismat në nivel lokal.
Sipas TV Klan, ministri Hoxha hodhi poshtë çdo aludim lidhur me mesazhet që u publikuan së fundmi dhe ku pretendoheshin komunikime me gjuhë fyese ndaj shqiptarëve të RMV-së: “Nuk ka tymnajë që hyn mes nesh”, deklaroi ai, duke sqaruar se ka dhënë përgjigjet e nevojshme dhe është i disponueshëm për takime në çdo kohë për të zgjidhur çfarëdo mosmarrëveshjeje. Hoxha nënvizoi se asnjë interpretim nuk duhet të dëmtojë punën dhe projektet që synojnë të ndërtojnë bashkëpunimin.
Një ditë më parë, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) publikoi një reagim zyrtar në lidhje me këto pretendime, duke e cilësuar të pafalshme fabrikimin dhe përhapjen e akuzave të tilla dhe duke vënë në dukje se nuk është hera e parë që shfaqen pretendime të ngjashme në hapësirën publike. Në reagim u përsërit besimi i plotë në ndershmërinë dhe profesionalizmin e Shërbimit të Jashtëm, i cili vijon të kryejë detyrat e veta pa u ndikuar nga zhurmat dhe përpjekjet për të krijuar konfuzion.
Hoxha theksoi se takimet do të jenë më të shpeshta dhe se keqkuptimet, si në çdo familje, mund të ndodhin por nuk do të pengojnë bashkëpunimin. Raporton TV Klan se palët u shfaqën të përkushtuara për të vazhduar dialogun dhe për të zhvilluar iniciativat e përbashkëta në nivele të ndryshme.
