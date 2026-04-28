☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,117 ▼0.79%
DOW 49,145 ▼0.05%
NASDAQ 24,530 ▼1.43%
NAFTA 100.00 ▲3.77%
ARI 4,577 ▼2.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $75,763 ▼ -2.74% ETH $2,267 ▼ -2.16% XRP $1.3690 ▼ -2.54% SOL $83.1900 ▼ -2.45%
S&P 500 7,117 ▼0.79 % DOW 49,145 ▼0.05 % NASDAQ 24,530 ▼1.43 % NAFTA 100.00 ▲3.77 % ARI 4,577 ▼2.48 % S&P 500 7,117 ▼0.79 % DOW 49,145 ▼0.05 % NASDAQ 24,530 ▼1.43 % NAFTA 100.00 ▲3.77 % ARI 4,577 ▼2.48 %
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
28 Apr 2026
Breaking
GJKKO dënon tre të pandehurit e operacionit “Ura” për ndikim të paligjshëm Hoxha njofton dy thirrje për talentet e reja në shërbimin diplomatik Çelet edicioni i pestë i panairit ‘Ditët e Bujqësisë 2026’ në Lushnjë Gashi në takim me Stevanoviç: Sllovenia ka mbështetur RMV-në në procesin e reformave dhe integrimit në BE Titulli kampion në “San Siro” 40 vjet pas herës së fundit, plani i Interit për festën
Menu
Politika

Hoxha njofton dy thirrje për talentet e reja në shërbimin diplomatik

· 2 min lexim

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, zhvilloi të martën, më 28 prill, një takim me brezin e ri të diplomatëve të ministrisë. Takimi u përqendrua te rëndësia e të rinjve për forcimin e kapaciteteve diplomatike dhe përgatitja e tyre për sfidat e ardhshme.

Sipas TV Klan, gjatë bashkëbisedimit Hoxha njoftoi hapjen e dy thirrjeve: njëra për krijimin e një rezerve të strukturuar të talenteve dhe tjetra për përfshirjen e të rinjve në misionin shqiptar pranë Bashkimit Evropian. Ai theksoi se vendi ka nevojë për diplomatë të rinj me aftësi bashkëkohore dhe vizion, të gatshëm të përballojnë ritmet e ndryshimit dhe procesin e integrimit evropian.

Ministri vuri theksin te ndarja e dijes dhe përvojës si themel i formimit të brezit të ri të profesionistëve të diplomacisë. Sipas tij, investimi te të rinjtë sot është një garanci për një shërbim diplomatik më të fortë nesër, duke përfshirë trajnime dhe mundësi praktike për t’i përgatitur për detyrat ndërkombëtare.

Hoxha nënvizoi se një diplomaci e hapur ndaj talenteve të reja është thelbësore për përmbushjen e objektivit të Shqipërisë drejt 2030, dhe se iniciativat e shpallura janë hapa konkretë drejt këtij synimi; raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

