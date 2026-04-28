Hoxha njofton dy thirrje për talentet e reja në shërbimin diplomatik
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, zhvilloi të martën, më 28 prill, një takim me brezin e ri të diplomatëve të ministrisë. Takimi u përqendrua te rëndësia e të rinjve për forcimin e kapaciteteve diplomatike dhe përgatitja e tyre për sfidat e ardhshme.
Sipas TV Klan, gjatë bashkëbisedimit Hoxha njoftoi hapjen e dy thirrjeve: njëra për krijimin e një rezerve të strukturuar të talenteve dhe tjetra për përfshirjen e të rinjve në misionin shqiptar pranë Bashkimit Evropian. Ai theksoi se vendi ka nevojë për diplomatë të rinj me aftësi bashkëkohore dhe vizion, të gatshëm të përballojnë ritmet e ndryshimit dhe procesin e integrimit evropian.
Ministri vuri theksin te ndarja e dijes dhe përvojës si themel i formimit të brezit të ri të profesionistëve të diplomacisë. Sipas tij, investimi te të rinjtë sot është një garanci për një shërbim diplomatik më të fortë nesër, duke përfshirë trajnime dhe mundësi praktike për t’i përgatitur për detyrat ndërkombëtare.
Hoxha nënvizoi se një diplomaci e hapur ndaj talenteve të reja është thelbësore për përmbushjen e objektivit të Shqipërisë drejt 2030, dhe se iniciativat e shpallura janë hapa konkretë drejt këtij synimi; raporton TV Klan.
