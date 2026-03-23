Humbja ndaj Valencias i kushton shtrenjtë, shkarkohet trajneri Almeyda
Sevilla ka shkarkuar trajnerin argjentinas Matías Almeyda pas një tjetër ndalese për klubin në La Ligën spanjolle. Sevilla njoftoi të hënën se Almeyda “është liruar nga detyrat e tij”.
Klubi andaluzian e falënderoi atë dhe ekipin e tij për “angazhimin dhe profesionalizmin” e tyre dhe u uroi gjithë të mirat për të ardhmen.
Njoftimi vjen pas humbjes 2-0 në shtëpi ndaj Valencias të shtunën. Almeyda e lë klubin në vendin e 15-të në tabelë, tre pikë mbi zonën e rënies nga kategoria pas 29 ndeshjeve. Sevilla ka fituar vetëm një nga tetë ndeshjet e tyre të fundit.
