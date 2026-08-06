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Bota

Huthët sulmojnë tankerin e dytë saudit në Gjirin e Adenit

· 1 min lexim

Rebelët Huthi pro-iranianë të Jemenit pretenduan sot se kishin shënjestruar një tanker të dytë saudit në Gjirin e Adenit, tha zëdhënësi i tyre në një deklaratë.

Aktualisht nuk ka konfirmim nga Arabia Saudite.

Në mëngjes, Huthitët raportuan se sulmuan një tjetër tanker të Arabisë Saudite, pranë portit të Yanbusë, në Detin e Kuq.

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