Huthët sulmojnë tankerin e dytë saudit në Gjirin e Adenit
Rebelët Huthi pro-iranianë të Jemenit pretenduan sot se kishin shënjestruar një tanker të dytë saudit në Gjirin e Adenit, tha zëdhënësi i tyre në një deklaratë.
Aktualisht nuk ka konfirmim nga Arabia Saudite.
Në mëngjes, Huthitët raportuan se sulmuan një tjetër tanker të Arabisë Saudite, pranë portit të Yanbusë, në Detin e Kuq.
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