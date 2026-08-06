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Bota

Një tërmet i fortë godet Indonezinë, sa ishte magnituda

· 1 min lexim

Një tërmet me magnitudë 5.5 gradë sipas shkallës Rihter u regjistrua sot në Indonezi, njoftoi Qendra Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare (EMSC).

Epiqendra e tërmetit ishte 60 kilometra larg Tobelit.

Halmahera është ishulli më i madh në grupin e Moluccas në Indonezi, i vendosur brenda provincës së Maluku Verior.

Gjatë 30 ditëve të fundit, në Detin Halmacher u regjistruan 51 tërmete me magnitudë më të madhe se dy dhe deri në 4.5 gradë, dy tërmete me magnitudë më të madhe se 4, 21 tërmete me magnitudë midis tre dhe katër dhe 28 tërmete me magnitudë midis dy dhe tre u regjistruan, raportoi portali volcanodiscovery.com.

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