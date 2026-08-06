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Gjykata gjermane dënon 8 adoleshentë për sulme ndaj refugjatëve dhe aktivistëve

· 2 min lexim

Një gjykatë në Gjermani dënoi tetë adoleshentë me burgim deri në pesë vjet të mërkurën për pjesëmarrje në një qelizë të ekstremit të djathtë që planifikoi dhe kreu sulme ndaj refugjatëve dhe aktivistëve të krahut të majtë.

Tetë anëtarë ose mbështetës të dyshuar të grupit “Letzte Verteidigungswelle” (“Vala e Fundit e Mbrojtjes”) u gjykuan në Gjykatën e Apelit të Hamburgut.

Kjo qelizë, e themeluar jo më vonë se viti 2024, sipas autoriteteve gjermane, kishte kryer sulme me eksplozivë dhe zjarrvënie kundër refugjatëve dhe anëtarëve të së majtës dhe po planifikonte akte të tjera të ngjashme. Shtatë nga të pandehurit u dënuan për pjesëmarrje në një organizatë terroriste dhe i teti si mbështetës i saj.

Disa prej tyre u akuzuan dhe u dënuan për tentativë vrasjeje, zjarrvënie me qëllim vrasjeje, përdorim të simboleve të organizatave jokushtetuese dhe “akte të dhunshme që rrezikojnë shtetin”.

Dënimet e dhëna ndaj tyre variojnë nga 1.5 vjet burg me dënim me kusht deri në pesë vjet burg, pa dënim me kusht. Adoleshentët ishin të moshës midis 14 dhe 18 vjeç kur autoritetet shpërbënë organizatën në maj 2025.

Me veprimet e tyre, këta të rinj po përpiqeshin të “shkaktonin kaos”, tha kryetarja e gjykatës Ulrike Taubner.Tetorin e kaluar, pesë nga adoleshentët i vunë flakën një qendre kulturore midis Berlinit dhe Dresdenit. Shënjestra e tyre, thanë prokurorët, ishin aktivistë të krahut të majtë dhe ata publikuan një video “për të inkurajuar anëtarët e tjerë të grupit të kryenin akte të ngjashme”. Në janar, ata u përpoqën të ndiznin fishekzjarre brenda një qendre pritjeje për azilkërkuesit dhe shkruan në mure slogane të tilla si “Të huajt jashtë” dhe “Gjermania për gjermanët”, si dhe vizatuan svastika.

Gjatë gjyqit të tyre, shumica e tyre shprehën keqardhje dhe disa tashmë kanë filluar programe deradikalizimi, tha gjykatësi. Por njëri prej tyre vazhdoi të planifikonte një “rrjet terrorist” me shkrim edhe ndërsa ishte në paraburgim.

Sulmet, të cilat nuk shkaktuan lëndime, ndodhën në Gjermaninë lindore, ku partia e ekstremit të djathtë, anti-imigracion, Alternativa për Gjermaninë ka mbështetje të lartë.

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