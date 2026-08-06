Dita e 67-të e protestës në Tiranë, qytetarët marshojnë pas fjalimeve para Kryeministrisë
Protestuesit u mblodhën edhe këtë të mërkurë në Tiranë, duke shënuar ditën e 67-të radhazi të protestës.
Tubimi nisi në sheshin “Skënderbej”, ndërsa më pas pjesëmarrësit marshuan përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” drejt godinës së Kryeministrisë.
Përpara Kryeministrisë u mbajtën fjalime, ku u përsëritën kërkesat e protestuesve për dorëheqjen e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike.
Pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit vijuan marshimin në rrugët e kryeqytetit, duke brohoritur slogane si “Nesër më shumë” dhe “Rama në burg, Berisha në burg”.
Edhe në ditën e 67-të të tubimit, organizatorët dhe pjesëmarrësit ritheksuan kërkesat e tyre për ndryshime politike dhe mbajtjen e një qeverie teknike.
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