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Kronika

Dita e 67-të e protestës në Tiranë, qytetarët marshojnë pas fjalimeve para Kryeministrisë

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Protestuesit u mblodhën edhe këtë të mërkurë në Tiranë, duke shënuar ditën e 67-të radhazi të protestës.

Tubimi nisi në sheshin “Skënderbej”, ndërsa më pas pjesëmarrësit marshuan përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” drejt godinës së Kryeministrisë.

Përpara Kryeministrisë u mbajtën fjalime, ku u përsëritën kërkesat e protestuesve për dorëheqjen e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike.

Pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit vijuan marshimin në rrugët e kryeqytetit, duke brohoritur slogane si “Nesër më shumë” dhe “Rama në burg, Berisha në burg”.

Edhe në ditën e 67-të të tubimit, organizatorët dhe pjesëmarrësit ritheksuan kërkesat e tyre për ndryshime politike dhe mbajtjen e një qeverie teknike.

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