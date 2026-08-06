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Kronika

Përfshihet nga flakët një automjet në Tiranë, dyshimet e para

· 1 min lexim

Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së mërkurës në rrugën “Dritan Hoxha” në Tiranë, ndërsa paraprakisht dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një defekt teknik.

Sipas informacionit paraprak të Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:10, kur automjeti që drejtohej nga shtetasi D. L., 61 vjeç, ka marrë flakë gjatë lëvizjes.

Si pasojë e zjarrit janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e rastit.

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