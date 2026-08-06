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Bota

SHBA-të pezullojnë importin e avokados nga Meksika për shkak të shqetësimeve për sigurinë

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Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar importet e avokados nga prodhuesi më i madh i Meksikës , duke përmendur shqetësime për sigurinë, thanë të hënën shoqata e prodhuesve dhe qeveria e shtetit Michoacan.

“Asnjë dërgesë frutash për eksport nuk është autorizuar”, tha në një deklaratë Shoqata e Prodhuesve dhe Eksportuesve të Avokados Meksikane (APEAM).

Sipas qeverisë së shtetit të Michoacan, i cili është eksportuesi më i madh i avokadove në Shtetet e Bashkuara, pezullimi i dërgesave është një “masë paraprake” pas arrestimit të udhëheqësve të krimit të organizuar në shtet.

Ambasada amerikane në Meksikë njoftoi nga ana e saj se pezulloi të gjitha aktivitetet e saj në shtetin e Michoacan sot për shkak të një “kërcënimi kundër interesave amerikane”.

Autoritetet amerikane po inspektojnë stacionet e paketimit të avokados në Meksikë të destinuara për eksport.

Në vitin 2024, dërgesat u ndaluan përkohësisht pasi dy inspektorë u sulmuan në shtetin e Michoacan.

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